З міркувань безпеки сьогодні на Харківщині поїзди змінюють маршрути

Транспорт 09:55   04.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сьогодні, 4 листопада, у Харківській, Дніпропетровській та Сумській областях приміські потяги курсуватимуть по-іншому, передають у АТ “Укрзалізниця”.

Таким чином, обмеженими маршрутами поїзди поїдуть з міркувань безпеки, уточнили залізничники.

Дніпропетровщина та Харківщина:

  • з напрямку станції Лозова поїзди курсуватимуть за обмеженими маршрутами до станцій Павлоград-1 та Варварівка;
  • з напрямку станції Чаплине курсуватимемо до Письменної.

Крім того, деякі обмеження в русі запровадили і в Сумській області:

  • з напрямку станції Неплюєве діятимуть обмеження до Алтинівки.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
