З міркувань безпеки сьогодні на Харківщині поїзди змінюють маршрути

Сьогодні, 4 листопада, у Харківській, Дніпропетровській та Сумській областях приміські потяги курсуватимуть по-іншому, передають у АТ “Укрзалізниця”.

Таким чином, обмеженими маршрутами поїзди поїдуть з міркувань безпеки, уточнили залізничники.

Дніпропетровщина та Харківщина:

з напрямку станції Лозова поїзди курсуватимуть за обмеженими маршрутами до станцій Павлоград-1 та Варварівка;

з напрямку станції Чаплине курсуватимемо до Письменної.

Крім того, деякі обмеження в русі запровадили і в Сумській області: