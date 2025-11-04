З міркувань безпеки сьогодні на Харківщині поїзди змінюють маршрути
Сьогодні, 4 листопада, у Харківській, Дніпропетровській та Сумській областях приміські потяги курсуватимуть по-іншому, передають у АТ “Укрзалізниця”.
Таким чином, обмеженими маршрутами поїзди поїдуть з міркувань безпеки, уточнили залізничники.
Дніпропетровщина та Харківщина:
- з напрямку станції Лозова поїзди курсуватимуть за обмеженими маршрутами до станцій Павлоград-1 та Варварівка;
- з напрямку станції Чаплине курсуватимемо до Письменної.
Крім того, деякі обмеження в русі запровадили і в Сумській області:
- з напрямку станції Неплюєве діятимуть обмеження до Алтинівки.
