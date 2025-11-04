Live
  • Вт 04.11.2025
  • Харків  +7°С
  • USD 42.04
  • EUR 48.43

Четверо поранених: що горіло вночі внаслідок “прильотів”, розповіли у ДСНС

Події 08:01   04.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Четверо поранених: що горіло вночі внаслідок “прильотів”, розповіли у ДСНС

За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, через удари ворога в регіоні вирували п’ять пожеж. Зокрема, в ніч проти 4 листопада росіяни атакували передмістя Харкова – є інформація про постраждалих.

“Вночі внаслідок масованої ворожої атаки БпЛА по населених пунктах Харківського району сталися пожежі, постраждали чотири особи. У селі Руська Лозова горів приватний будинок на площі 60 метрів квадратних. В селищі Докучаєвське — два приватних будинки, газова труба та об’єкт цивільної інфраструктури на загальній площі близько 200 квадратних метрів”, – передають у ДСНС.

Крім того, напередодні вдень російські БпЛА атакували село Нововолодимирівка Лозівського району, а також село Лигівка Берестинського району. Внаслідок влучень горіла суха трава – обійшлося без постраждалих.

А через обстріл села Катеринівка на Куп’янщині почалася пожежа на сільськогосподарському підприємстві. Вогонь охопив 60 метрів квадратних.

Читайте також: Серія вибухів пролунала у Харкові вночі 4 листопада: місто атакують БпЛА

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
На Харківщині четверо постраждалих, РФ била по семи населених пунктах
На Харківщині четверо постраждалих, РФ била по семи населених пунктах
04.11.2025, 09:05
Серія вибухів пролунала в Харкові вночі 4 листопада: місто атакують БпЛА
Серія вибухів пролунала в Харкові вночі 4 листопада: місто атакують БпЛА
04.11.2025, 04:03
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
28.10.2025, 11:45
Окупанти захопили ще частину Вовчанська, ЗСУ просунулися на Куп’янщині – ISW
Окупанти захопили ще частину Вовчанська, ЗСУ просунулися на Куп’янщині – ISW
04.11.2025, 07:15
Сьогодні 4 листопада 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 4 листопада 2025: яке свято та день в історії
04.11.2025, 06:00
Четверо поранених: що горіло вночі внаслідок “прильотів”, розповіли у ДСНС
Четверо поранених: що горіло вночі внаслідок “прильотів”, розповіли у ДСНС
04.11.2025, 08:01

Новини за темою:

03.11.2025
Через удар КАБу в Харкові вирувала пожежа – що горіло, розповіли у ДСНС
31.10.2025
У Харкові дві людини загинули під час пожежі (фото)
29.10.2025
У ДСНС розповіли про пожежі через “прильоти” в Чугуєві та Ізюмі
28.10.2025
Гасили більше двох годин: уночі в Харкові вирувала пожежа (фото)
28.10.2025
“Приліт” у Боровій: зруйнований приватний будинок – дані ДСНС


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Четверо поранених: що горіло вночі внаслідок “прильотів”, розповіли у ДСНС», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2025 в 08:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, через удари ворога в регіоні вирували п’ять пожеж.".