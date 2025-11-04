Четверо поранених: що горіло вночі внаслідок “прильотів”, розповіли у ДСНС
За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, через удари ворога в регіоні вирували п’ять пожеж. Зокрема, в ніч проти 4 листопада росіяни атакували передмістя Харкова – є інформація про постраждалих.
“Вночі внаслідок масованої ворожої атаки БпЛА по населених пунктах Харківського району сталися пожежі, постраждали чотири особи. У селі Руська Лозова горів приватний будинок на площі 60 метрів квадратних. В селищі Докучаєвське — два приватних будинки, газова труба та об’єкт цивільної інфраструктури на загальній площі близько 200 квадратних метрів”, – передають у ДСНС.
Крім того, напередодні вдень російські БпЛА атакували село Нововолодимирівка Лозівського району, а також село Лигівка Берестинського району. Внаслідок влучень горіла суха трава – обійшлося без постраждалих.
А через обстріл села Катеринівка на Куп’янщині почалася пожежа на сільськогосподарському підприємстві. Вогонь охопив 60 метрів квадратних.
Читайте також: Серія вибухів пролунала у Харкові вночі 4 листопада: місто атакують БпЛА
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Четверо поранених: що горіло вночі внаслідок “прильотів”, розповіли у ДСНС», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2025 в 08:01;