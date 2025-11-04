Четверо поранених: що горіло вночі внаслідок “прильотів”, розповіли у ДСНС

За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, через удари ворога в регіоні вирували п’ять пожеж. Зокрема, в ніч проти 4 листопада росіяни атакували передмістя Харкова – є інформація про постраждалих.

“Вночі внаслідок масованої ворожої атаки БпЛА по населених пунктах Харківського району сталися пожежі, постраждали чотири особи. У селі Руська Лозова горів приватний будинок на площі 60 метрів квадратних. В селищі Докучаєвське — два приватних будинки, газова труба та об’єкт цивільної інфраструктури на загальній площі близько 200 квадратних метрів”, – передають у ДСНС.

Крім того, напередодні вдень російські БпЛА атакували село Нововолодимирівка Лозівського району, а також село Лигівка Берестинського району. Внаслідок влучень горіла суха трава – обійшлося без постраждалих.

А через обстріл села Катеринівка на Куп’янщині почалася пожежа на сільськогосподарському підприємстві. Вогонь охопив 60 метрів квадратних.