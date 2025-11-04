Четверо раненых: что горело ночью в результате «прилетов», рассказали в ГСЧС
По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, из-за ударов врага в регионе бушевали пять пожаров. В частности, в ночь на 4 ноября россияне атаковали пригород Харькова – есть информация о пострадавших.
«Ночью в результате массированной вражеской атаки БпЛА по населенным пунктам Харьковского района произошли пожары, пострадали четыре человека. В селе Русская Лозовая горел частный дом на площади 60 кв. В поселке Докучаевское — два частных дома, газовая труба и объект гражданской инфраструктуры на общей площади около 200 квадратных метров», – передают спасатели.
Кроме того, накануне днем российские БпЛА атаковали село Нововладимировка Лозовского района, а также село Лиговка Берестинского района. В результате попаданий горела сухая трава – обошлось без пострадавших.
А из-за обстрелов села Катериновка на Купянщине начался пожар на сельскохозяйственном предприятии. Огонь охватил 60 квадратных метров.
Читайте также: Серия взрывов прозвучала в Харькове ночью 4 ноября: город атакуют БпЛА
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожары, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Четверо раненых: что горело ночью в результате «прилетов», рассказали в ГСЧС», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 4 ноября 2025 в 08:01;