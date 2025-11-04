Live
Четверо раненых: что горело ночью в результате «прилетов», рассказали в ГСЧС

Происшествия 08:01   04.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, из-за ударов врага в регионе бушевали пять пожаров. В частности, в ночь на 4 ноября россияне атаковали пригород Харькова – есть информация о пострадавших.

«Ночью в результате массированной вражеской атаки БпЛА по населенным пунктам Харьковского района произошли пожары, пострадали четыре человека. В селе Русская Лозовая горел частный дом на площади 60 кв. В поселке Докучаевское — два частных дома, газовая труба и объект гражданской инфраструктуры на общей площади около 200 квадратных метров», – передают спасатели.

Кроме того, накануне днем российские БпЛА атаковали село Нововладимировка Лозовского района, а также село Лиговка Берестинского района. В результате попаданий горела сухая трава – обошлось без пострадавших.

А из-за обстрелов села Катериновка на Купянщине начался пожар на сельскохозяйственном предприятии. Огонь охватил 60 квадратных метров.

Читайте также: Серия взрывов прозвучала в Харькове ночью 4 ноября: город атакуют БпЛА

