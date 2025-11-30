Live

На Харківщині обмежили рух поїздів: зміни в маршрутах

Транспорт 11:23   30.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Харківщині обмежили рух поїздів: зміни в маршрутах

Про додаткові зміни в маршрутах поїздів, які курсують на Харківщині, повідомили в АТ “Укрзалізниця”. 

Сьогодні, 30 листопада, з технічних причин обмежили рух поїздів на ділянці Шевченково-Південне-Травневе.

Скороченими маршрутами поїдуть:

  • №6601 Харків – Шевченкове-Південне (замість Харків – Травневе);

  • №6604 Шевченкове-Південне – Гракове (замість Травневе – Гракове);

  • №6607 Гракове – Шевченкове-Південне (замість Гракове – Травневе);

  • №6608 Шевченкове-Південне – Харків (замість Травневе – Харків).

Крім того, до/зі станції Сахновщина курсуватимуть такі поїзди:

  • №6655 Сахновщина –Берестин (замість Орілька – Берестин);
  • № 6656 Берестин – Сахновщина (замість Берестин – Орілька).

Також залізничники закликали пасажирів стежити за змінами у розкладі та слухати оголошення на вокзалах та станціях.

