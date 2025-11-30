На Харківщині обмежили рух поїздів: зміни в маршрутах
Про додаткові зміни в маршрутах поїздів, які курсують на Харківщині, повідомили в АТ “Укрзалізниця”.
Сьогодні, 30 листопада, з технічних причин обмежили рух поїздів на ділянці Шевченково-Південне-Травневе.
Скороченими маршрутами поїдуть:
№6601 Харків – Шевченкове-Південне (замість Харків – Травневе);
№6604 Шевченкове-Південне – Гракове (замість Травневе – Гракове);
№6607 Гракове – Шевченкове-Південне (замість Гракове – Травневе);
№6608 Шевченкове-Південне – Харків (замість Травневе – Харків).
Крім того, до/зі станції Сахновщина курсуватимуть такі поїзди:
- №6655 Сахновщина –Берестин (замість Орілька – Берестин);
- № 6656 Берестин – Сахновщина (замість Берестин – Орілька).
Також залізничники закликали пасажирів стежити за змінами у розкладі та слухати оголошення на вокзалах та станціях.
