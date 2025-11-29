Смертельний наїзд. Поїзд збив жінку в Харківській області
У Харківській області поїзд смертельно травмував 71-річну жінку, повідомляє Нацполіція.
Надзвичайна подія сталася вранці 29 листопада біля села Бірки Зміївської територіальної громади.
Через густий туман електропотяг наїхав на 71-річну жінку-пішохода, яка разом із велосипедом переходила залізничні колії у невстановленому місці. Від отриманих травм жінка загинула на місці.
За цим фактом слідчі відкрили розслідування у порушення правил безпеки руху залізничного транспорту. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Читайте також: Воюють із померлими. У Харкові росіяни вдарили КАБом по цвинтарю
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: залізна дорога, наезд, Нацполіція, потяг;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Смертельний наїзд. Поїзд збив жінку в Харківській області», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2025 в 16:56;