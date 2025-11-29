Смертельний наїзд. Поїзд збив жінку в Харківській області

У Харківській області поїзд смертельно травмував 71-річну жінку, повідомляє Нацполіція.

Надзвичайна подія сталася вранці 29 листопада біля села Бірки Зміївської територіальної громади.

Через густий туман електропотяг наїхав на 71-річну жінку-пішохода, яка разом із велосипедом переходила залізничні колії у невстановленому місці. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

За цим фактом слідчі відкрили розслідування у порушення правил безпеки руху залізничного транспорту. Правоохоронці встановлюють обставини події.