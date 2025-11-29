Смертельный наезд. Поезд сбил женщину в Харьковской области

В Харьковской области поезд смертельно травмировал 71-летнюю женщину, сообщает Нацполиция.

ЧП произошло утром 29 ноября возле села Борки Змиевской территориальной громады.

Из-за густого тумана электропоезд наехал на 71-летнюю женщину-пешехода, которая вместе с велосипедом переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. От полученных травм женщина скончалась на месте.

По этому факту следователи открыли расследование в нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.