На Харьковщине ограничили движение поездов: изменения в маршрутах
Фото: АО “Укрзалізниця”
О дополнительных изменениях в маршрутах поездов, которые курсируют на Харьковщине, сообщили в АО «Укрзалізниця».
Сегодня, 30 ноября, по техническим причинам ограничили движение поездов на участке Шевченково-Южное-Майское.
По сокращенным маршрутам поедут:
- №6601 Харьков – Шевченково-Южное (вместо Харьков – Майское);
- №6604 Шевченково-Южное – Граково (вместо Майское – Граково);
- №6607 Граково – Шевченково-Южное (вместо Граково – Майское);
- №6608 Шевченково-Южное – Харьков (вместо Майское – Харьков).
Кроме того, до/со станции Сахновщина будут курсировать следующие поезда:
- №6655 Сахновщина –Берестин (вместо Орелька – Берестин);
- № 6656 Берестин – Сахновщина (вместо Берестин – Орелька).
Также железнодорожники призвали пассажиров следить за изменениями в расписании и слушать объявления на вокзалах и станциях.
Дата публикации материала: 30 ноября 2025 в 11:23