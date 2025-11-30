Live

На Харьковщине ограничили движение поездов: изменения в маршрутах

Транспорт 11:23   30.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
О дополнительных изменениях в маршрутах поездов, которые курсируют на Харьковщине, сообщили в АО «Укрзалізниця». 

Сегодня, 30 ноября, по техническим причинам ограничили движение поездов на участке Шевченково-Южное-Майское.

По сокращенным маршрутам поедут:

  • №6601 Харьков – Шевченково-Южное (вместо Харьков – Майское);
  • №6604 Шевченково-Южное – Граково (вместо Майское – Граково);
  • №6607 Граково – Шевченково-Южное (вместо Граково – Майское);
  • №6608 Шевченково-Южное – Харьков (вместо Майское – Харьков).

Кроме того, до/со станции ​​Сахновщина будут курсировать следующие поезда:

  • №6655 Сахновщина –Берестин (вместо Орелька – Берестин);
  • № 6656 Берестин – Сахновщина (вместо Берестин – Орелька).

Также железнодорожники призвали пассажиров следить за изменениями в расписании и слушать объявления на вокзалах и станциях.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
