На Харьковщине ограничили движение поездов: изменения в маршрутах

О дополнительных изменениях в маршрутах поездов, которые курсируют на Харьковщине, сообщили в АО «Укрзалізниця».

Сегодня, 30 ноября, по техническим причинам ограничили движение поездов на участке Шевченково-Южное-Майское.

По сокращенным маршрутам поедут:

№6601 Харьков – Шевченково-Южное (вместо Харьков – Майское);

№6604 Шевченково-Южное – Граково (вместо Майское – Граково);

№6607 Граково – Шевченково-Южное (вместо Граково – Майское);

№6608 Шевченково-Южное – Харьков (вместо Майское – Харьков).

Кроме того, до/со станции ​​Сахновщина будут курсировать следующие поезда:

№6655 Сахновщина –Берестин (вместо Орелька – Берестин);

№ 6656 Берестин – Сахновщина (вместо Берестин – Орелька).

Также железнодорожники призвали пассажиров следить за изменениями в расписании и слушать объявления на вокзалах и станциях.