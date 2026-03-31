Стало відомо, чому на Харківщині затримується потяг

В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що на Харківщині спізнюється потяг №6920. Також залізничники пояснили причину затримки.

За даними УЗ, поїзд №6920 Огульці – Харків-Пасажирський вирушить з початкової орієнтовно на 20 хвилин пізніше.

“Затримаємось, щоб пасажири полтавського рейсу встигли зробити пересадку та продовжити свою поїздку“, – пояснили залізничники.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що трамваї в одному з районів Харкова змінять маршрут і не ходитимуть 31 березня. Зміна маршрутів та скасування рейсів викликана нестабільною ситуацією в енергосистемі та необхідністю обмежити кількість трамваїв, що рухаються на пр. Тракторобудівників на ділянці від вул. Нескорених до розворотного кола «Салтівський» пояснили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.