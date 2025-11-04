По соображениям безопасности сегодня на Харьковщине поезда меняют маршруты

Сегодня, 4 ноября, в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях пригородные поезда будут курсировать по-другому, передают в АО «Укрзалізниця».

Таким образом, по ограниченным маршрутам поезда поедут по соображениям безопасности, уточнили железнодорожники.

Днепропетровщина и Харьковщина:

по направлению станции Лозовая поезда будут курсировать по ограниченным маршрутам до станций Павлоград-1 и Варваровка;

по направлению станции Чаплино будем курсировать до Письменной.

Кроме того, некоторые ограничения в движении ввели и в Сумской области: