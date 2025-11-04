Live
По соображениям безопасности сегодня на Харьковщине поезда меняют маршруты

Транспорт 09:55   04.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Сегодня, 4 ноября, в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях пригородные поезда будут курсировать по-другому, передают в АО «Укрзалізниця».

Таким образом, по ограниченным маршрутам поезда поедут по соображениям безопасности, уточнили железнодорожники.

Днепропетровщина и Харьковщина:

  • по направлению станции Лозовая поезда будут курсировать по ограниченным маршрутам до станций Павлоград-1 и Варваровка;
  • по направлению станции Чаплино будем курсировать до Письменной.

Кроме того, некоторые ограничения в движении ввели и в Сумской области:

  • со станции Неплюево будут действовать ограничения до Алтыновки.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
