На Харьковщине часть электричек не курсируют или меняют маршруты

Изменения в движении электричек на Харьковщине связаны с перебоями электроэнергиии в контактной сети, объяснили в АО «Укрзалізниця».

На сегодня отменили следующие рейсы:

№6902 Огульцы (05:22) — Харьков-Пасс.

альтернатива – №6904 Огульцы (06:36) — Харьков-Пасс.

альтернатива – №6904 Огульцы (06:36) — Харьков-Пасс. №6903 сообщением Люботин (05:54)- Огульцы

альтернатива №6305 Харьков-Пасс. — Люботин (09:27) — Огульцы

альтернатива №6305 Харьков-Пасс. — Люботин (09:27) — Огульцы №6686 Берестин (08:35) — Харьков-Пасс.

альтернатива №6678 Берестин (07:28) — Харьков-Пасс.

А такие рейсы меняют маршруты:

№6684 будет направляться Берестин — Водолага (вместо Берестин –Харьков-Пасс.)

пассажирам рейса №6684 необходимо будет осуществить пересадку на поезд №6682 Власовка — Водолага — Харьков-Пасс.

пассажирам рейса №6684 необходимо будет осуществить пересадку на поезд №6682 Власовка — Водолага — Харьков-Пасс. №6414 и №6512 будут следовать Лозовая — Шурино (вместо Лозовая –Харьков-Пасс.)

пассажирам из поездов необходимо будет на станции Шурино осуществить пересадку на поезд №6508 Беляевка – Харьков-Пасс.

Подробнее с расписанием поездов можно ознакомиться на сайте.

Читайте также: Как изменилось количество ДТП на Харьковщине и когда чаще всего они происходят