На Харьковщине часть электричек не курсируют или меняют маршруты
Изменения в движении электричек на Харьковщине связаны с перебоями электроэнергиии в контактной сети, объяснили в АО «Укрзалізниця».
На сегодня отменили следующие рейсы:
- №6902 Огульцы (05:22) — Харьков-Пасс.
альтернатива – №6904 Огульцы (06:36) — Харьков-Пасс.
- №6903 сообщением Люботин (05:54)- Огульцы
альтернатива №6305 Харьков-Пасс. — Люботин (09:27) — Огульцы
- №6686 Берестин (08:35) — Харьков-Пасс.
альтернатива №6678 Берестин (07:28) — Харьков-Пасс.
А такие рейсы меняют маршруты:
- №6684 будет направляться Берестин — Водолага (вместо Берестин –Харьков-Пасс.)
пассажирам рейса №6684 необходимо будет осуществить пересадку на поезд №6682 Власовка — Водолага — Харьков-Пасс.
- №6414 и №6512 будут следовать Лозовая — Шурино (вместо Лозовая –Харьков-Пасс.)
пассажирам из поездов необходимо будет на станции Шурино осуществить пересадку на поезд №6508 Беляевка – Харьков-Пасс.
Подробнее с расписанием поездов можно ознакомиться на сайте.
Дата публикации материала: 10 марта 2026 в 07:35