На Харьковщине часть электричек не курсируют или меняют маршруты

Транспорт 07:35   10.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Изменения в движении электричек на Харьковщине связаны с перебоями электроэнергиии в контактной сети, объяснили в АО «Укрзалізниця». 

На сегодня отменили следующие рейсы:

  • №6902 Огульцы (05:22) — Харьков-Пасс.
    альтернатива – №6904 Огульцы (06:36) — Харьков-Пасс.
  • №6903 сообщением Люботин (05:54)- Огульцы
    альтернатива №6305 Харьков-Пасс. — Люботин (09:27) — Огульцы
  • №6686 Берестин (08:35) — Харьков-Пасс.
    альтернатива №6678 Берестин (07:28) — Харьков-Пасс.

А такие рейсы меняют маршруты:

  • №6684 будет направляться Берестин — Водолага (вместо Берестин –Харьков-Пасс.)
    пассажирам рейса №6684 необходимо будет осуществить пересадку на поезд №6682 Власовка — Водолага — Харьков-Пасс.
  • №6414 и №6512 будут следовать Лозовая — Шурино (вместо Лозовая –Харьков-Пасс.)
    пассажирам из поездов необходимо будет на станции Шурино осуществить пересадку на поезд №6508 Беляевка – Харьков-Пасс.

Подробнее с расписанием поездов можно ознакомиться на сайте.

