На Харківщині – зміни в русі приміських поїздів

Транспорт 10:50   28.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
В АТ «Укрзалізниця» розповіли, що сьогодні, 28 листопада, обмеження у маршрутах приміських поїздів зберігаються. 

Це стосується поїздів, які курсують у напрямку станції Орілька. Так за зміненими маршрутами поїдуть такі рейси:

  • №6651, №6653, №6655, №6657, №6659 Сахновщина – Берестин (замість Орілька – Берестин).

  • №6652, №6654, №6656, №6658, №6660 Берестин – Сахновщина (замість Берестин – Орілька).

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала: в АТ «Укрзалізниця» повідомляли, що через ситуацію у сфері безпеки у напрямку станції Орілька на Харківщині поїзди курсували обмеженими маршрутами.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
