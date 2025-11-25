На Харківщині знову обмежили рух поїздів
Фото: Укрзалізниця
На Харківщині скоротили рух приміських поїздів у напрямку станції Орілька. Так протягом доби вони курсуватимуть до станції Сахновщина.
Таким чином, уточнили в АТ «Укрзалізниця», поїзди курсуватимуть такими маршрутами:
- №6651 Сахновщина – Берестин (замість Орілька – Берестин)
- №6652 Берестин – Сахновщина (замість Берестин – Орілька)
- №6653 Сахновщина – Берестин (замість Орілька – Берестин)
- №6654 Берестин – Сахновщина (Берестин – Орілька)
Нагадаємо, напередодні в АТ «Укрзалізниця» повідомляли, що через ситуацію у сфері безпеки у напрямку станції Орілька на Харківщині поїзди курсували обмеженими маршрутами.
