На Харьковщине вновь ограничили движение поездов

В Харьковской области сократили движение пригородных поездов в направлении станции Орелька. Так в течение суток они будут курсировать до станции Сахновщина.

Таким образом, уточнили в АО «Укрзалізниця», поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

№6651 Сахновщина — Берестин (вместо Орелька – Берестин)

№6652 Берестин — Сахновщина (вместо Берестин – Орелька)

№6653 Сахновщина — Берестин (вместо Орелька – Берестин)

№6654 Берестин – Сахновщина (Берестин – Орелька)

Напомним, накануне в АО «Укрзалізниця» сообщали, что из-за ситуации в сфере безопасности в направлении станции Орелька на Харьковщине поезда курсировали по ограниченным маршрутам.