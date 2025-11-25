На Харьковщине вновь ограничили движение поездов
Фото: Укрзалізниця
В Харьковской области сократили движение пригородных поездов в направлении станции Орелька. Так в течение суток они будут курсировать до станции Сахновщина.
Таким образом, уточнили в АО «Укрзалізниця», поезда будут курсировать по следующим маршрутам:
- №6651 Сахновщина — Берестин (вместо Орелька – Берестин)
- №6652 Берестин — Сахновщина (вместо Берестин – Орелька)
- №6653 Сахновщина — Берестин (вместо Орелька – Берестин)
- №6654 Берестин – Сахновщина (Берестин – Орелька)
Напомним, накануне в АО «Укрзалізниця» сообщали, что из-за ситуации в сфере безопасности в направлении станции Орелька на Харьковщине поезда курсировали по ограниченным маршрутам.
