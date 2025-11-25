Live

На Харьковщине вновь ограничили движение поездов

Транспорт 07:33   25.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
На Харьковщине вновь ограничили движение поездов

В Харьковской области сократили движение пригородных поездов в направлении станции Орелька. Так в течение суток они будут курсировать до станции Сахновщина. 

Таким образом, уточнили в АО «Укрзалізниця», поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

  • №6651 Сахновщина — Берестин (вместо Орелька – Берестин)
  • №6652 Берестин — Сахновщина (вместо Берестин – Орелька)
  • №6653 Сахновщина — Берестин (вместо Орелька – Берестин)
  • №6654 Берестин – Сахновщина (Берестин – Орелька)

Напомним, накануне в АО «Укрзалізниця» сообщали, что из-за ситуации в сфере безопасности в направлении станции Орелька на Харьковщине поезда курсировали по ограниченным маршрутам.

Читайте также: В некоторых районах Харькова воды может не быть до конца дня – мэрия

Автор: Николь Костенко-Лагутина
