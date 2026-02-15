Атака РФ на поїзд на Харківщині: ще кілька електричок змінять маршрути
Ще низка електричок у Харківській області змінює маршрути через безпекову ситуацію, повідомили в АТ «Укрзалізниця».
З 17 лютого приміський поїзд №6527 прямуватиме за маршрутом Харків-Пас. – Лозова (замість Харків-Пас. – Дубове)
З 18 лютого електрички №6812/6822 та №6816/6826 курсуватимуть за маршрутом Лозова – Харків-Пас. (замість Дубове – Харків-Пас.)
З 17 лютого тимчасово скасовується поїзд №6808 Дубове – Близнюки, а з 18 лютого – №6809 Близнюки – Дубове.
Також у компанії відзначили, що ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ залишається зоною підвищеної небезпеки. Перевезення на напрямку забезпечують автобуси «Проліски».
Нагадаємо, 27 січня удару трьома БпЛА типу «Шахед» зазнав поблизу села Язикове Барвінківської громади пасажирський поїзд «Барвінкове — Чоп». Шість людей загинули. Ще двоє пасажирів, поліцейські із Донецької області, потрапили до лікарні. Начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Петро Токар припустив, що БпЛА міг додатково коригувати оператор. Можливо, вони були оснащені Starlink.
У зв’язку із безпековою ситуацією на цьому напрямку з 2 лютого вже скоротили маршрути шість електричок.
Новини за темою:
- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: маршруты, новини Харкова, электричка;
