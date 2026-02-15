Live

Трамваї сьогодні можуть ходити рідше через несприятливу погоду, два скасовують

Транспорт 08:57   15.02.2026
Олена Нагорна
15 лютого у Харкові не курсуватимуть трамваї №1 та 7. Також можуть бути збільшені інтервали руху на інших трамвайних маршрутах.

Причина – несприятливі погодні умови, повідомили у департаменті будівництва та дорожнього господарства міськради.

У цей період буде введено тимчасові автобуси:

№1: вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний) – вул. Велика Панасівська (розворотне коло трамваїв);

№7: вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний) – вул. Академіка Богомольця» (через вул. Євгена Котляра, вул. Полтавський Шлях, бул. Гончарівський, вул. Москалівську, вул. Академіка Богомольця).

Як повідомляла МГ «Об’єктив» 14 лютого, у Харківській області інтенсивно тане сніг, рятувальники ліквідують наслідки підтоплень приватних домоволодінь, присадибних ділянок і окремих відрізків доріг спостерігається у містах Ізюм, Барвінкове, Південне, а також у селищах Зачепилівка, Сахновщина, Пересічне та селі Піщанка.

