На Харьковщине оккупанты ударили по гражданским, которые шли с белым флагом

Общество 13:35   04.11.2025
Виктория Яковенко
3 ноября в селе Кругляковка в Купянском районе враг атаковал БпЛА двух гражданских и собаку.

Дополнено в 13:35. По факту убийства россиянами двух мирных людей в селе Кругляковка, Харьковская областная прокуратура начала расследование по ч. 2 ст. 438 УКУ.

«По данным следствия, 3 ноября 2025 года недалеко от села Кругляковка российские военные нанесли удары FPV-дронами по двум безоружным гражданским людям. Пострадавшие шли по дороге, держа белый флаг, что свидетельствовало об их небоевом статусе. В результате целенаправленной атаки они и их собака погибли на месте», — рассказали правоохранители.

13:05. Как сообщили в отделении коммуникаций 77 отдельной аэромобильной Приднепровской бригады ДШВ ВСУ, люди двигались по дороге с белым флагом. В результате удара они погибли.

Военные акцентируют: никаких военных объектов или позиций рядом не было.

«По имеющимся данным, враг сам снял эту атаку с целью дальнейшего распространения кадров в пропагандистских материалах и фальшивого обвинения ВСУ. Этот факт свидетельствует о системной практике дезинформации и попытке переложить вину за военные преступления на нашу сторону», — говорится в сообщении.

Напомним, проект DeepState 4 ноября обновил карту боевых действий. По данным аналитиков, враг имеет успехи в Харьковской области. Речь идет о селе Боровская Андреевка в Изюмском районе.

Читайте также: По соображениям безопасности сегодня на Харьковщине поезда меняют маршруты

Автор: Виктория Яковенко
