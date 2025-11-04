На Харьковщине оккупанты ударили по гражданским, которые шли с белым флагом
3 ноября в селе Кругляковка в Купянском районе враг атаковал БпЛА двух гражданских и собаку.
Дополнено в 13:35. По факту убийства россиянами двух мирных людей в селе Кругляковка, Харьковская областная прокуратура начала расследование по ч. 2 ст. 438 УКУ.
«По данным следствия, 3 ноября 2025 года недалеко от села Кругляковка российские военные нанесли удары FPV-дронами по двум безоружным гражданским людям. Пострадавшие шли по дороге, держа белый флаг, что свидетельствовало об их небоевом статусе. В результате целенаправленной атаки они и их собака погибли на месте», — рассказали правоохранители.
13:05. Как сообщили в отделении коммуникаций 77 отдельной аэромобильной Приднепровской бригады ДШВ ВСУ, люди двигались по дороге с белым флагом. В результате удара они погибли.
Военные акцентируют: никаких военных объектов или позиций рядом не было.
«По имеющимся данным, враг сам снял эту атаку с целью дальнейшего распространения кадров в пропагандистских материалах и фальшивого обвинения ВСУ. Этот факт свидетельствует о системной практике дезинформации и попытке переложить вину за военные преступления на нашу сторону», — говорится в сообщении.
Напомним, проект DeepState 4 ноября обновил карту боевых действий. По данным аналитиков, враг имеет успехи в Харьковской области. Речь идет о селе Боровская Андреевка в Изюмском районе.
