 Що буде після Вовчанська: огляд фронту (відео)

Розгром ЗС РФ у Куп’янську, наступ в районі Вовчанська та підготовка нового напрямку окупантами, хвиля ІПСО – головні події тижня, що пов’язані з війною, на Харківщині – в огляді МГ “Об’єктив”.

Коротко про ситуацію на фронті

Акцент атак ворога на Харківщині зміщується від Куп’янська в бік Вовчанська, а також лівобережжя Осколу. Про це свідчать останні дані зведень Генштабу ЗСУ. Протягом тижня кількість боїв у районі Вовчанська була переважно більшою, ніж на Куп’янському напрямку. Генштаб жодного разу не повідомляв про бої в самому Куп’янську або поруч із ним на правому березі Осколу. Натомість штурми активізувалися по той бік річки – в напрямку на Куп’янськ-Вузловий і частково Борову. Найгарячіше було в районах Піщаного та Петропавлівки. Вони фігурували у зведеннях ледь не щоденно. А під кінець тижня сталися радикальні зміни на мапі DeepState. Аналітики заявили про успіх Сил оборони в Куп’янську та навколо міста.

Куп’янськ – наш

«Куп’янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп’янськ. Ми бачимо, я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б’ється тут, всім, хто знищує окупанта», – ці слова президент України Володимир Зеленський сказав вчора, 12 грудня, на тлі стели на в’їзді до Куп’янська.

Росіяни неодноразово оголошували, що місто захоплене. Проте воно вислизає з рук окупантів. За даними аналітиків DeepState, Сили оборони зачистили всі північно-західні околиці міста. А саме – «відносно блискавично» зайняли Радьківку та Кіндрашівку, а також взяли під вогневий контроль Голубівку. Відновивши контроль над селами на півночі від Куп’янська, українські оборонці зачистили Мирове та північно-західні околиці самого міста. Наразі залишки противника, що раніше просочилися в місто, заблоковані. Їх продовжують виявляти та знищувати.

«Ефективно перерізані комунікації на північ від міста. І просунути поповнення саме по собі зараз не вдається. Вони намагаються використовувати так чи інакше комунікації – знов-таки не дуже вдало – та погодні умови, в тому числі туман. Але там достатньо, скажімо так, добре вибудована кілзона, тому їм це зараз не вдається», – коментував протягом тижня начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Прощання з Вовчанськом

Українську громадськість, видається, поступово готують до втрати контролю над Вовчанськом. Основний тон повідомлень спікерів Сил оборони та воєнних аналітиків змістився від заперечення успіхів окупантів до нагадувань, що місто остаточно зруйноване. А втримували його й так рекордно довго, зважаючи на обставини.

«Там присутні українські війська в значній частині міста, але росіяни активно намагаються лізти безпосередньо по його центру. І активно намагаються так чи інакше вичавлювати, користуючись тим, що позиції в багатьох місцях сильно зруйновані. Оскільки росіяни можуть не шкодувати свою живу силу, то для них це не проблема – просто йти по руїнах і намагатися закріпитися. А от для українців, коли постійно йде тиск, і постійно прилітають ті самі ФАБи, оскільки ми бережемо особовий склад, це проблемою є», – пояснював у нацмарафоні на цьому тижні Віктор Трегубов.

«Пробують уже залазити, та йде фіксація на південних околицях населеного пункту – вже в зеленій зоні. Але поки що не змінюємо мапу, тому що це все одноразові заходи, й там ніяких подальших фіксацій не відбувалося», – додав співзасновник проєкту «DeepState» Роман Погорілий.

«Росіяни відчувають завершення вже довготривалих боїв за Вовчанськ. СКЛ Вони зараз форсують ці події, заявляючи, що Вовчанськ вже під їхнім контролем, Вовчанськ «оточений». Ні, він не оточений, він не під їх контролем. Але факт залишається фактом. Те, що бої за Вовчанськ припиняться – це питання часу», – підсумував в інтерв’ю МГ «Об’єктив» воєнно-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

Печенізька гребля та новий напрямок

Рідкісна єдність тону в повідомленнях офіційних спікерів та аналітиків визначає: настав час замислитися, які плани має ворог щодо Харківщини «після Вовчанська». І гучний натяк на це зробили самі загарбники – ракетними ударами по Печенізькій греблі та мосту в Старому Салтові.

«На вихідних ворог бив і запустив сім ракет по нашій критичній інфраструктурі, по транспортній інфраструктурі. Наразі ми робимо все для того, щоб стабілізувати ситуацію по цьому напрямку. Є ризики підтоплення населення, оскільки ворог бив по одній із дамб, ключових для Харкова та області», – повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов через день після атаки.

«Можуть бути різні сценарії, різні наслідки. Усе це залежить від руйнацій – те, що може бути. Але сьогодні ми працюємо нам укріпленням. Для нас це дуже важливе значення має. Це й постачання води в місто Харків, це й прилеглі території біля цієї дамби – там дуже багато людей проживає», – відзначав мер Ігор Терехов.

Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що мета російських ударів – порушити логістику підрозділів Сил оборони, котрі тримають оборону на Вовчанському, Великобурлуцькому та Куп’янському напрямках. Шістнадцятий армійський корпус ЗСУ одразу зробив заяву: до такого розвитку подій готувалися заздалегідь, мають резервні маршрути та накопичені запаси. Але сама ціль, яку ворог обрав для ударів, свідчить про його ймовірні подальші наміри. Про це в інтерв’ю МГ «Об’єктив» заявив оглядач інформаційного спротиву Олександр Коваленко.

«Російські окупанти намагаються вже впливати на логістику по Харківщині в напрямку на Великий Бурлук. Тобто тут треба розуміти їхні дії. Це відкриття Великобурлуцького напрямку. Вони зараз вийшли на Синельникове, зараз вийшли на Цегельне, і вони так зможуть, використовуючи трасу 21-04, рухатись на південь, вздовж Сіверського Донця. У цьому є загроза. Вони бачать у цьому собі перспективу. Для нас це загроза формування охоплення Великого Бурлука вже не тільки з напрямку від кордону з Російською Федерацією та по правому берегу Осколу, а іще й по лівому берегу Сіверського Донця з опорою на руїни Вовчанська. Тому оці дії, які ми побачили зараз по дамбам, які вони зараз наносять удари, – це підготовчий етап», – вважає Коваленко.

При цьому Коваленко не схильний вважати, що наступ на Великобурлуцькому напрямку розпочнеться просто зараз. Для цього недостатньо ресурсу, який росіяни наразі накопичили у своєму Бєлгородському угрупованні. За оцінками оглядача, для масштабних дій у бік Великого Бурлука окупантам потрібно збільшити наявні сили в декілька разів – до ста тисяч. Тож найближчим часом він прогнозує продовження ударів по логістиці – мостах, дамбах і греблях. А також – тактичні дії в прикордонні. Якщо загарбники поставлять у пріоритет наступальні дії на Великобурлуцькому напрямку, то потребуватимуть не менш як кварталу для накопичення сил.

Обережно! Атака на психіку

Повсюдні намальовані «перемоги» – лише частина російської інформаційної війни. Вона очевидно адресована зовнішньому споживачу – в першу чергу Сполученим штатам Америки. Керівництво РФ всіма засобами переконує американську сторону, що «має карти». Що ж до другої частини бойових дій, які веде російська пропаганда, то це інформаційно-психологічні спецоперації адресовані громадянам України. Залякати, зневірити та змусити мріяти про капітуляцію. Мета російських ІПСО незмінна протягом усіх років війни. Але інтенсивність дій ворога в інформаційній сфері нерівномірна. Зараз, у момент чергових перемовин, тиск на психіку українського суспільства посилився. Одночасно розганяють повідомлення про “підготовку російського наступу” на Чернігів, «висадку штурмових груп» у Херсоні та вже третє або четверте «оточення Харкова» на словах. У таких умовах українців закликають не втрачати здорового глузду та довіряти перевіреним джерелам інформації.

«Дійсно, звертаємося до людей з проханням не прислухатися до цієї інформації, яка поширюється в деяких телеграм-каналах або розсилається на телефон. Насамперед розсилають повідомлення, що буде наступ, що буде оточення Харкова, що не буде комунальних послуг – збирайтеся, виїжджайте. Хтось піддається цьому, хтось не піддається, але ж на настрій людей це дійсно впливає. Я дуже прошу, користуючись нагодою, не прислухатися до цих фейків, а довіряти тільки офіційним ресурсам», – закликав у етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.