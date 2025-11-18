Live

«Флаговтык» и попытки сковать СОУ: Машовец проанализировал ситуацию в Купянске

Записано 21:25   18.11.2025
Елена Нагорная
Проявляя активность на участке от Петропавловки до Песчаного на Харьковщине, российские военные пытаются сковать силы и средства Сил обороны на плацдарме восточнее Купянска, чтобы украинское командование не смогло их использовать в боях за город.

Такое мнение выразил в эфире YouTube-канала «NEMYRIALIVE» обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец. Он констатировал активизацию противника по направлению Степовая Новоселовка-Песчаное, в полосе ответственности 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии.

“Противнику удалось вклиниться по этому направлению. Они пересекли дорогу Купянск-Сватово и продвинулись севернее нее, также по направлению на Петропавловку. Там идут железная дорога и автомобильная. Они в привязке к этим двум коммуникациям и пытаются продвигаться”, — рассказал эксперт.

Видео: YouTube-канал «NEMYRIALIVE»

Также, по его словам, продолжаются попытки противника удерживаться в центральной и северо-западной частях Купянска.

“Определенные трудности он испытывает со снабжением и усилением штурмовых групп, потому как это все ему надо делать через Оскол, по сути через плацдарм свой. В этом отношении подразделения 6-й армии противника пытаются удержать район Кондрашовки, Радьковки, периодически ведут инфильтрацию штурмовых групп за дорогу Р-79 Купянск-Двуречная. Пытаются этот район удержать для того, чтобы обеспечить стабильность, более-менее высокий уровень стойкости своих штурмовых малых пехотных групп, которые сумели проникнуть в Купянск… Они на прошлой неделе активизировали так называемый «флаговтык» в районе Купянска, дронами начали перебрасывать флаги российские, чтобы они их развешивали, снимали на видео, передавали, выкладывали в интернет и так далее. Такую информационно-пропагандистскую акцию они здесь проводили”, — проинформировал аналитик.



Машовец напомнил, что ранее в приграничье Харьковщины 6-я армия противника сумела соединить свой плацдарм на реке Оскол с вклинением в районе Мелового, продвинувшись возле Бологовки.

“Противник просто пересек линию госграницы в “серой зоне” от 3 до 5 километров. Она практически по всей границе установлена. Где отсутствуют подразделения, крупные части ВСУ. Они на эту территорию зашли, и таким образом 6-я армия соединила этот свой плацдарм с вклинением, ранее сделанным”, — пояснил Машовец.

Читайте также: Новый фронт? Укреплять оборону на Харьковщине призвал Немичев из «Кракена»

На Южно-Слобожанском направлении противник силами 128-й мотострелковой бригады и частью сил 11-го армейского корпуса (Ленинградский военный округ) пытается продвинуться в районе Синельниково и в частном секторе Волчанска.

“Они форсировали Волчью по двум направлениям, западнее города и в пределах самого города. И пытаются прорваться в район населенных пунктов Синельниково, Кирпичное, Вильча, Лиман. Чтобы заблокировать коммуникацию, которая с юга идет и позволяет в материально-техническом плане обеспечивать подразделения и части ВСУ, которые здесь обороняются”, — добавил Машовец.

Автор: Елена Нагорная
