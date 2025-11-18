«Флаговтык» и попытки сковать СОУ: Машовец проанализировал ситуацию в Купянске
Проявляя активность на участке от Петропавловки до Песчаного на Харьковщине, российские военные пытаются сковать силы и средства Сил обороны на плацдарме восточнее Купянска, чтобы украинское командование не смогло их использовать в боях за город.
Такое мнение выразил в эфире YouTube-канала «NEMYRIALIVE» обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец. Он констатировал активизацию противника по направлению Степовая Новоселовка-Песчаное, в полосе ответственности 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии.
“Противнику удалось вклиниться по этому направлению. Они пересекли дорогу Купянск-Сватово и продвинулись севернее нее, также по направлению на Петропавловку. Там идут железная дорога и автомобильная. Они в привязке к этим двум коммуникациям и пытаются продвигаться”, — рассказал эксперт.
Видео: YouTube-канал «NEMYRIALIVE»
Также, по его словам, продолжаются попытки противника удерживаться в центральной и северо-западной частях Купянска.
“Определенные трудности он испытывает со снабжением и усилением штурмовых групп, потому как это все ему надо делать через Оскол, по сути через плацдарм свой. В этом отношении подразделения 6-й армии противника пытаются удержать район Кондрашовки, Радьковки, периодически ведут инфильтрацию штурмовых групп за дорогу Р-79 Купянск-Двуречная. Пытаются этот район удержать для того, чтобы обеспечить стабильность, более-менее высокий уровень стойкости своих штурмовых малых пехотных групп, которые сумели проникнуть в Купянск… Они на прошлой неделе активизировали так называемый «флаговтык» в районе Купянска, дронами начали перебрасывать флаги российские, чтобы они их развешивали, снимали на видео, передавали, выкладывали в интернет и так далее. Такую информационно-пропагандистскую акцию они здесь проводили”, — проинформировал аналитик.
Машовец напомнил, что ранее в приграничье Харьковщины 6-я армия противника сумела соединить свой плацдарм на реке Оскол с вклинением в районе Мелового, продвинувшись возле Бологовки.
“Противник просто пересек линию госграницы в “серой зоне” от 3 до 5 километров. Она практически по всей границе установлена. Где отсутствуют подразделения, крупные части ВСУ. Они на эту территорию зашли, и таким образом 6-я армия соединила этот свой плацдарм с вклинением, ранее сделанным”, — пояснил Машовец.
Читайте также: Новый фронт? Укреплять оборону на Харьковщине призвал Немичев из «Кракена»
На Южно-Слобожанском направлении противник силами 128-й мотострелковой бригады и частью сил 11-го армейского корпуса (Ленинградский военный округ) пытается продвинуться в районе Синельниково и в частном секторе Волчанска.
“Они форсировали Волчью по двум направлениям, западнее города и в пределах самого города. И пытаются прорваться в район населенных пунктов Синельниково, Кирпичное, Вильча, Лиман. Чтобы заблокировать коммуникацию, которая с юга идет и позволяет в материально-техническом плане обеспечивать подразделения и части ВСУ, которые здесь обороняются”, — добавил Машовец.
Новости по теме:
- Категории: Записано, Фронт, Харьков; Теги: Вовчанск, Константин Машовец, купянск, новости Харькова, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Флаговтык» и попытки сковать СОУ: Машовец проанализировал ситуацию в Купянске», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 18 ноября 2025 в 21:25;