План Трампа, ложь Герасимова и обстрелы Харьковщины — обзор фронта (видео)

Какая связь между планом Трампа, ложью Герасимова и обстрелами Харьковщины. В Купянске ВСУ ищут тех, кто их якобы окружил. Машовец предупредил об угрозе для Волчанска. Синегубов объяснил, почему Харьков с электричеством, а область — в темноте. О преступлениях РФ, действиях защитников в Харьковской области и ситуации в энергетике — в обзоре МГ «Объектив».

Кратко о ситуации на фронте

Меньше боев – больше выдумок. Под таким лозунгом прошла неделя на фронте в Харьковской области. По данным сводок Генштаба ВСУ, интенсивность российских атак снизилась. Если на прошлой неделе их было не менее 20 в сутки, то сейчас – на уровне 10-15. Количество боев примерно одинаковое на двух направлениях – Купянском и Южно-Слобожанском. Аналитики проекта DeepState подтвердили продвижение оккупантов вблизи села Боровская Андреевка на юго-востоке области. А уже в субботу сообщили, что военные РФ захватили два села в приграничье – Отрадное и Бологовку, а также продвинулись вблизи поселка Двуречанское. Кроме того, враг усилил террор против гражданских и информационную войну.

<br />

«Мирный» план Трампа

Россияне проталкивают свои прихоти в очередной так называемый «мирный план» Трампа. Переговоры сопровождаются волной утечек в СМИ и громкими фейковыми заявлениями российского командования о положении дел на фронте. А также – массовыми убийствами гражданских в Украине. СМИ публикуют похожие вариации 28 пунктов нового плана Трампа, который снова больше похож на план России. По данным «Радио Свобода», план предусматривает признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими. Фронт в Херсонской и Запорожской областях якобы должны «заморозить» на линии соприкосновения. В перечне прихотей – закрепление Украиной в Конституции неприсоединения к НАТО, ограничение численности ВСУ и тому подобное. Несмотря на то, что официально в Украину проект подобного плана еще не поступал, национальная дипломатия уже реагирует на утечки. Заявление, обозначившее «красные линии», озвучила и.о. постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин. Дипломат подчеркнула: Украина никогда не признает российскими временно оккупированные украинские территории; не примет ограничений численности ВСУ; не согласится на посягательство на суверенитет, а именно – право выбирать, к какому альянсу присоединиться. Также Гайовишин заявила, что Украина «не будет вознаграждать геноцидные намерения, лежащие в основе российской агрессии, подрывом нашей идентичности, включая наш язык».

Байки генерала Герасимова

Пока в информационном пространстве бушует очередная буря имени Трампа и Путина, эксперты все чаще предполагают: пункты плана в истоках – лишь максималистские требования России. Это традиционная тактика РФ: выдавать свои желания за согласованные решения и давить на психику оппонентов всеми возможными способами. А также – пытаться убедить своих визави в наличии у себя гораздо лучших карт, чем есть на самом деле. Все эти элементы российской тактики сейчас максимально задействованы. Именно в этом контексте следует рассматривать резкое повышение ставок в информационной войне. На этой неделе в атаку пошли уже не рядовые пропагандисты захватчиков, а лично диктатор Путин и начальник его Генштаба генерал Герасимов. Тот на днях во второй раз «освободил Купянск» и «окружил» там ВСУ. Во второй раз – ведь еще в августе этого года Герасимов о подобных фейковых успехах уже отчитывался. Сценку об «освобождении Купянска и 80% Волчанска» ключевые актеры потемкинского театра разыграли 20 октября. В этот день состоялось показательное совещание в одном из командных пунктов российской группировки войск «Запад». Герасимов отчитался о якобы захваченных территориях. Путин заявил об окружении в Купянске «до 15 батальонов ВСУ». В Генштабе ВСУ назвали информацию первых лиц РФ «дешевой провокацией» и подчеркнули: Купянск находится под контролем Сил обороны.

Олег Синегубов, начальник ХОВА

Продвижение врага по самому городу Купянску пока не зафиксировано. То есть ситуация там более или менее стабильная. То, что один из фамилий заявил такую информацию, она является недостоверной. Это точно. И никакого захвата или окружения города Купянск нет.

Защитники Украины с места продемонстрировали, как разыскивают по зданиям и лесам врагов, которые якобы их окружили.

воин 10-го армейского корпуса ВСУ

Сегодня, 16 ноября, проводили зачистку свинофермы, потому что была информация, что здесь находится враг. Свиноферму прочистили, все подвалы зачищены, ангары пройдены. Вокруг также лес прошли, зачистили. Врага не найдено, информация – ИПсО.

Аналитики американского Института изучения войны также опровергли заявления Путина и Герасимова. Более того – ссылались при этом не только на фото и видео из открытых источников, но и на возмущение «Z-Telegram». Пока Путин на словах берет в окружение десятки батальонов, его блогеры с мест информируют, что с сентября на Купянском направлении погибли более 300 оккупантов, а еще 80 отказались идти в мясоштурмы. Одновременно в городе развернулась очередная волна самоубийственных «флаговтыков».

Константин Машовец, военный обозреватель группы «Информационное сопротивление»

Они на прошлой неделе активизировали так называемый «флаговтык» в районе Купянска, дронами начали перебрасывать флаги российские, чтобы они их развешивали, снимали на видео, передавали, выкладывали в интернет и так далее. Такую информационно-пропагандистскую акцию они здесь проводили.

Опасность для защитников Волчанска

Командование ВСУ и украинские военные аналитики опровергают «байки генерала Герасимова» не только в отношении Купянска, но и Волчанска. 80% города не захвачены, подчеркнули в Генштабе и ОТУ «Харьков». Однако опасное продвижение россиян здесь есть, отметил Константин Машовец.

Константин Машовец, военный обозреватель группы «Информационное сопротивление»

Они форсировали Волчью по двум направлениям, западнее города и в пределах самого города. И пытаются прорваться в район населенных пунктов Синельниково, Кирпичное, Вильча, Лиман. Чтобы заблокировать коммуникацию, которая с юга идет и позволяет в материально-техническом плане обеспечивать подразделения и части ВСУ, которые здесь обороняются.

Очередной «мирный» террор

Помимо «правильных» источников в СМИ и фантастических захватов новых территорий, враг давит на психику украинского общества и международного сообщества очередными зверствами. Показательным стал удар по жилому дому в Тернополе. Российские террористы, продвигая якобы «мирный» план, убили три десятка гражданских. Обстрелы Харькова и области также усилились. На этой неделе «прилетало» по условно тыловым городам. Для убийства жителей Балаклеи и Берестина оккупанты «не пожалели» баллистических «Искандеров».

Олег Синегубов, начальник ХОВА

Ночью было два ракетных удара по Балаклее. Предварительно, два «Искандера», один из них был фугасным, то есть кассетным.

Удар по Балаклее унес жизни трех человек. Еще 15 пострадали. Среди них – четверо подростков от 12 до 17 лет. Уже следующей ночью четыре «Искандера» ударили по Берестину. В результате этого обстрела в больнице скончалась от тяжелых ранений 17-летняя чемпионка Украины и Европы по кикбоксингу Карина Бахур. Десять человек пострадали. Уже следующей ночью досталось Харькову. По городу ударили почти два десятка «Шахедов».

Амил Омаров, руководитель Харьковской областной прокуратуры

Начиная с 00:00 Слободской и Основянский районы города Харькова подверглись воздушным атакам со стороны врага. Были использованы ударные БпЛА типа «Герань-2».

Игорь Терехов, мэр Харькова

Было попадание 19 «Шахедов» возле жилых домов. Пострадали трансформаторная подстанция, магазин, автомобили. Кроме того, разбито несколько троллейбусов. К сожалению, за медицинской помощью обратились 46 человек с травмами различной степени тяжести. Кто-то из них сейчас находится в больнице. Что касается света, то сейчас фактически 40 тысяч абонентов находятся в Харькове без света.

Нынешняя российская тактика фактически ничем не отличается от поведения врага в предыдущие аналогичные периоды. Как только Путину казалось, что пришло время «сорвать переговорный джекпот». Поэтому пока тема плана Трампа из десяти пунктов не исчезнет с повестки дня, украинцам следует быть готовыми к волнам террора и потоку лживой информации о фронте.

Почему Харьков светится, а область в темноте

Общее подавленное состояние общества пока однозначно не улучшается из-за существенных отключений электричества. Причем в Харьковской области все чаще звучит возмущение по поводу того, что свет Харькову отключают значительно осторожнее, чем громадам области. Почему это происходит, объяснил начальник ХОВА. Он напомнил о распоряжении правительства еще более чем годичной давности. Согласно ему, отключения электричества (за исключением аварийных) не должны применяться к населенным пунктам в 20-километровой зоне от границы или линии фронта.

Олег Синегубов, начальник ХОВА

Почему в городе Харькове, например, нет отключений, а в области есть отключения. Мы знаем, что там есть соответствующие распоряжения и документы, и 20-километровую зону от линии фронта не отключают от электроснабжения. Поэтому это связано и с наличием сетей, условно говоря, это исключительно технический вопрос, во-первых, ну и, во-вторых, это 20-километровая зона. Поэтому, соответственно, Харьков входит в эту 20-километровую зону.