Погибла девочка, перевели Болвинова и уходит из мэрии Черняк — итоги 18 ноября

Происшествия 23:00   18.11.2025
Елена Нагорная
Погибла девочка, перевели Болвинова и уходит из мэрии Черняк — итоги 18 ноября

Четырьмя ракетами «Искандер» россияне ударили ночью по городу Берестин, от ранений в больнице скончалась 17-летняя чемпионка Украины по кикбоксингу Карина Бахур. Житель Изюма мог помогать РФ в подготовке к новому наступлению. Сергей Болвинов — больше не главный следователь Харьковщины. Игорь Черняк хочет сложить полномочия депутата Харьковского горсовета. МГ «Объектив» напоминает главные новости 18 ноября.

Этой ночью удару баллистикой подвергся город Берестин

Атака происходила в две волны. Первые две ракеты «Искандер» военные РФ выпустили около 23:00. Через час прилетели еще две, сообщили в областной прокуратуре. Под удар попал объект инфраструктуры, были повреждены дома, церковь, магазины и транспорт. Всего пострадавших было десять. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, две женщины получили острый шок, а еще восемь человек, среди которых 16-летний парень, были госпитализированы с взрывными травмами. Среди других с тяжелыми ранениями в больницу доставили 17-летнюю девушку, но спасти ее не удалось. В мэрии Харькова сообщили: скончалась чемпионка Украины и Европы по кикбоксингу Карина Бахур. После первого удара семья выехала из дома, но через сорок минут вернулась. Второй «прилет» был рядом с их домом. 19 ноября Карина должна была отправиться в Австрию на кубок мира, а 5 декабря праздновать 18-летие.

62-летний житель Изюма помогал военному командованию РФ в подготовке к новому прорыву обороны

Об этом заявил спикер облуправления СБУ Владислав Абдула. По его данным, в поле зрения россиян фигурант попал благодаря своим антиукраинским комментариям в Telegram-каналах. Мужчина пешком обходил город и его окрестности, фиксировал на смартфон локации Сил обороны, а по возвращении домой обобщал собранные данные и передавал их в анонимном чате. По этим координатам противник планировал нанести массированные удары дронами и сверхтяжелыми КАБами, а также определить направления для наземных атак. Изюмчанина задержали киберспециалисты СБУ. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Сергея Болвинова, который был главным следователем Харьковщины, перевели в Киевскую область

Там он будет занимать аналогичную должность. Об этом сам Болвинов сообщил в Facebook и отметил, что «в Харькове оставил надежную и крутую команду, с которой работал на полную». Следственное управление Болвинов возглавлял с ноября 2021 года и в своем Facebook часто подробно рассказывал о резонансных преступлениях и последствиях российских атак. Теперь обязанности главного следователя Харьковщины временно исполняет его заместитель — Андрей Шарнин.

Харьковский горсовет покидает депутат Игорь Черняк

Он уже написал заявление о сложении полномочий. Черняк является соучредителем Харьковского антикоррупционного центра и был депутатом горсовета десять лет. Впервые избирался от «Самопомощи», во второй раз – от Блока Светличной «Вместе!», а также в 2020 году баллотировался на пост мэра Харькова. С началом полномасштабной войны Черняк вступил в ряды ВСУ. И именно невозможностью совмещать депутатство со службой он объяснил в Facebook свое решение сложить полномочия. Черняк заявил, что не считает возможным выполнять депутатские обязанности «на полшишечки» или «для галочки». И заверил, что за период членства в комиссии по земельным вопросам имущества не нажил. В то же время получил нематериальное достижение от депутатства — позывной «Змей», которым его окрестил еще Геннадий Кернес. Вопрос досрочного прекращения полномочий депутатов рассмотрят на сессии 19 ноября.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

Спас себя и бабушку: героическими назвали действия 8-летнего харьковчанина 📹

Где в этом году установят главную елку Харькова — информация Терехова (видео)

Света не будет в одном из районов Харькова в среду: адреса

Автор: Елена Нагорная
