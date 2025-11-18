Света не будет в одном из районов Харькова в среду: адреса

В среду, 19 ноября, с 09:00 до 17:00 будут обесточены потребители части Индустриального района. В это время на электросетях будут проводить неотложные работы.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», света не будет по адресам:

Напомним, ранее в АО «Харьковоблэнерго» информировали, что в регионе 18 ноября с 00:00 до 24:00 будут действовать графики почасовых отключений. Свет будут выключать в результате сложной ситуации в Объединенной энергосистеме из-за вражеских обстрелов. Применяются одновременно от 2 до 4 очередей отключений. Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).