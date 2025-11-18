Live

Света не будет в одном из районов Харькова в среду: адреса

Общество 16:05   18.11.2025
Виктория Яковенко
Света не будет в одном из районов Харькова в среду: адреса Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В среду, 19 ноября, с 09:00 до 17:00 будут обесточены потребители части Индустриального района. В это время на электросетях будут проводить неотложные работы.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», света не будет по адресам:

света не будет в Харькове 19 ноября
Скриншот

Напомним, ранее в АО «Харьковоблэнерго» информировали, что в регионе 18 ноября с 00:00 до 24:00 будут действовать графики почасовых отключений. Свет будут выключать в результате сложной ситуации в Объединенной энергосистеме из-за вражеских обстрелов. Применяются одновременно от 2 до 4 очередей отключений. Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).

Читайте также: Пансионат под Харьковом переплатил за электроэнергию: будут судить директора

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 18 ноября: кадровые изменения в полиции и горсовете
Новости Харькова – главное 18 ноября: кадровые изменения в полиции и горсовете
18.11.2025, 15:32
«Не считаю возможным на полшишечки»: из Харьковского горсовета уходит депутат
«Не считаю возможным на полшишечки»: из Харьковского горсовета уходит депутат
18.11.2025, 13:42
Четырьмя «Искандерами» оккупанты атаковали ночью Берестин (фото)
Четырьмя «Искандерами» оккупанты атаковали ночью Берестин (фото)
18.11.2025, 11:17
РФ заявила об «окружении ВСУ» на Харьковщине: украинские воины опровергли фейк
РФ заявила об «окружении ВСУ» на Харьковщине: украинские воины опровергли фейк
18.11.2025, 12:41
Сегодня 18 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 18 ноября 2025: какой праздник и день в истории
18.11.2025, 06:00
Света не будет в одном из районов Харькова в среду: адреса
Света не будет в одном из районов Харькова в среду: адреса
18.11.2025, 16:05

Новости по теме:

23.04.2025
БпЛА «Молния» утром атаковал многоэтажку в Харькове – Терехов
13.12.2024
«Ночь была очень тревожной» — Терехов о последствиях удара по Харькову
27.11.2024
Помощь США: какое оборудование есть в первой подземной школе Харькова (видео)
08.10.2024
Раненых в результате ракетного удара лечат в больницах Харькова (видео)
30.08.2024
РФ ударила КАБами по 3 районам Харькова, уже 42 раненых — прокуратура (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Света не будет в одном из районов Харькова в среду: адреса», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2025 в 16:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 19 ноября, с 09:00 до 17:00 будут обесточены потребители части Индустриального района. В это время на электросетях будут проводить неотложные работы.".