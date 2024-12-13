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«Ночь была очень тревожной» — Терехов о последствиях удара по Харькову

Происшествия 12:45   13.12.2024
Виктория Яковенко
«Ночь была очень тревожной» — Терехов о последствиях удара по Харькову скриншот

Пятиэтажный дом, пострадавший в результате попадания вражеского «Шахеда», уже подключен ко всем коммунальным услугам, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

«Ночью был обстрел Харькова. Это был «Шахед», попавший в пятиэтажку, где находились люди. К счастью, никто не пострадал. Но была разрушена крыша, мы были вынуждены прекратить электроснабжение, газоснабжение. Сейчас работают наши коммунальные службы по восстановлению крыши, закрыли контуры. Кроме этого, возобновили электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение. Сегодня ночь была очень тревожной. Кроме этого, уже утром в Харькове были слышны взрывы. Это была ракета, которая попала в область, но было очень слышно», — отметил мэр.

Напомним, «Шахед» попал по дому в Харькове около 01:40. Как сообщил мэр Игорь Терехов, попадание БпЛА зафиксировали в Индустриальном районе. В Харьковской областной прокуратуре уточнили: дрон упал на крышу, но не сдетонировал. 

Читайте также: Взрывы прозвучали в Харьковском районе — Терехов и Синегубов о «прилете»

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 12:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пятиэтажный дом, пострадавший в результате попадания вражеского «Шахеда», уже подключен ко всем коммунальным услугам, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.".