«Ніч була дуже тривожною» – Терехов про наслідки удару по Харкову

П’ятиповерховий будинок, який постраждав внаслідок влучання ворожого «шахеда», уже підключений до усіх комунальних послуг, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.

«Вночі був обстріл Харкова. Це був «шахед», який влучив у п’ятиповерхівку, де були люди. На щастя, ніхто не постраждав. Але був розторощений дах, ми були вимушені припинити електропостачання, газопостачання. Наразі працюють наші комунальні служби щодо відновлення даху, закрили контури. Крім цього, відновили електропостачання, газопостачання, теплопостачання. Сьогодні ніч була дуже тривожною. Крім цього, вже вранці у Харкові було чутно вибухи. Це була ракета, яка потрапила до області, але було дуже чутно», – зазначив міський голова.

Нагадаємо, “шахед” влучив у будинок в Харкові близько 01:40. Як повідомив мер Ігор Терехов, потрапляння БпЛА зафіксували в Індустріальному районі. У Харківській обласній прокуратурі уточнили: дрон упав на дах, але не здетонував.