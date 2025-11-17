Как будут выключать свет 18 ноября в Харькове и области: график

Завтра, во вторник 18 ноября, с 00.00 до 24.00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Свет будут выключать из-за сложной ситуации в Объединенной энергосистеме после обстрелов россиян.

Применяются одновременно от 2 до 4 очередей отключений.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00–01:30; 07:00-12:00; 15:30-22:30

1.2 00:00–01:30; 07:00-12:00; 15:30-22:30

2.1 00:00–01:30; 08:30-12:00; 15:30-22:30

2.2 00:00–01:30; 08:30-12:00; 15:30-22:30

3.1 01:30-05:00; 12:00-15:30; 19:00–24:00

3.2 01:30-05:00; 12:00-15:30; 19:00–24:00

4.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00–21:00; 22:30-24:00

4.2 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00–21:00; 22:30-24:00

5.1 05:00–08:30; 13:00–19:00; 22:30-24:00

5.2 05:00-08:30; 13:00–19:00; 22:30-24:00

6.1 05:00–08:30; 12:00–19:00

6.2 05:00-08:30; 12:00–19:00

Список адресов за очередями — здесь.

Для промышленности и бизнеса с 00.00 до 24.00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).