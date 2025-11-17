Як вимикатимуть світло 18 листопада у Харкові й області: графік
Завтра, у вівторок 18 листопада, з 00.00 до 24.00 у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.
Світло вимикатимуть внаслідок складної ситуації в Об’єднаній енергосистемі через ворожі обстріли.
Застосовуватимуться одночасно від 2 до 4 черг відключень.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 00:00-01:30; 07:00-12:00; 15:30-22:30
1.2 00:00-01:30; 07:00-12:00; 15:30-22:30
2.1 00:00-01:30; 08:30-12:00; 15:30-22:30
2.2 00:00-01:30; 08:30-12:00; 15:30-22:30
3.1 01:30-05:00; 12:00-15:30; 19:00-24:00
3.2 01:30-05:00; 12:00-15:30; 19:00-24:00
4.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-21:00; 22:30-24:00
4.2 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-21:00; 22:30-24:00
5.1 05:00-08:30; 13:00-19:00; 22:30-24:00
5.2 05:00-08:30; 13:00-19:00; 22:30-24:00
6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00
6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00
Список адрес за чергами – тут.
Для промисловості та бізнесу з 00.00 до 24.00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).
