Світла не буде в одному з районів Харкова у середу: адреси

У середу, 19 листопада, з 09:00 до 17:00 будуть знеструмлені споживачі частини Індустріального району. У цей час на електромережах проводитимуть невідкладні роботи.

Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», світла не буде за адресами:

Раніше в АТ «Харківобленерго» інформували, що в регіоні 18 листопада з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки погодинних відключень. Світло вимикатимуть внаслідок складної ситуації в Об’єднаній енергосистемі через ворожі обстріли. Застосовуватимуться одночасно від 2 до 4 черг відключень. Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).