Пансіонат під Харковом переплатив за електроенергію: судитимуть директора

Суспільство 14:43   18.11.2025
Вікторія Яковенко
Пансіонат під Харковом переплатив за електроенергію: судитимуть директора Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці передали до суду справу директора пансіонату в передмісті Харкова, якого підозрюють у службовій недбалості.

За даними Харківської обласної прокуратури, у грудні 2022 року установа і ТОВ уклали договір, що стосувався постачання електроенергії для пансіонату, на загальну вартість понад 2,7 млн гривень.

«У порівнянні з ринковими цінами, вартість електричної енергії в угоді була завищена. Попри це директор щомісяця підписував акти приймання-передачі, не вживаючи заходів щодо зменшення ціни продукту. Він не контролював ринкову вартість на електроенергію, не відстежував її коливання та не ініціював перегляд договору із постачальником, хоча мав на це реальну можливість», – встановили правоохоронці.

У прокуратурі підкреслили, що впродовж року пансіонат надлишково сплачував підприємству кошти за електроенергію. Через це місцевий бюджет втратив понад 415 тис. грн.

Директору установи інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ). Санкція статті передбачає від 2 до 5 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо, раніше в облпрокуратурі повідомляли, що в Харкові привласнили 830 тисяч гривень, призначених для ремонту дитячого майданчика. Про підозру повідомили підприємцю.

Читайте також: Болвінов більше не головний слідчий Харківщини: де отримав нову посаду

Автор: Вікторія Яковенко
