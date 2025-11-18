Live

Пансионат под Харьковом переплатил за электроэнергию: будут судить директора

Общество 14:43   18.11.2025
Виктория Яковенко
Пансионат под Харьковом переплатил за электроэнергию: будут судить директора

Правоохранители передали в суд дело директора пансионата в пригороде Харькова, которого подозревают в служебной халатности.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в декабре 2022 года учреждение и ООО заключили договор, касающийся поставок электроэнергии для пансионата, на общую стоимость более 2,7 млн грн.

«По сравнению с рыночными ценами стоимость электрической энергии в договоре была завышена. Несмотря на это, директор ежемесячно подписывал акты приемки-передачи, не принимая мер по уменьшению цены продукта. Он не контролировал рыночную стоимость электроэнергии, не отслеживал ее колебания и не инициировал пересмотр договора с поставщиком, хотя имел на это реальную возможность», — установили правоохранители.

В прокуратуре подчеркнули, что в течение года пансионат излишне платил предприятию деньги за электроэнергию. Из-за этого местный бюджет потерял более 415 тыс. грн.

Директору учреждение инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УКУ). Санкция статьи предусматривает от 2 до 5 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или без такового.

Напомним, ранее в облпрокуратуре сообщали, что в Харькове присвоили 830 тысяч гривен, предназначенных для ремонта детской площадки. О подозрении сообщили предпринимателю.

Читайте также: Болвинов больше не главный следователь Харьковщины: где получил должность

Автор: Виктория Яковенко
