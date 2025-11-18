Загинула дівчинка, перевели Болвінова, йде з міськради Черняк – підсумки 18.11
Чотирма ракетами «Іскандер» росіяни вдарили вночі по місту Берестин, від поранень у лікарні померла 17-річна чемпіонка України з кікбоксингу Карина Бахур. Житель Ізюма міг допомагати РФ у підготовці до нового наступу. Сергій Болвінов – більше не головний слідчий Харківщини. Ігор Черняк хоче скласти повноваження депутата Харківської міськради. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 18 листопада.
Цієї ночі удару балістикою зазнало місто Берестин
Атака відбувалася у дві хвилі. Перші дві ракети “Іскандер” військові РФ випустили близько 23:00. За годину прилетіли ще дві, повідомили в обласній прокуратурі. Під удар потрапив об’єкт інфраструктури, були пошкоджені будинки, церква, магазини й транспорт. Загалом постраждалих було десятеро. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, дві жінки відбулися гострим шоком, а ще вісьмох людей, серед яких 16-річний хлопець, ушпиталили з вибуховими травмами. Серед інших з важкими пораненнями до лікарні доправили 17-річну дівчину, але врятувати її не вдалося. У мерії Харкова повідомили: померла чемпіонка України та Європи з кікбоксингу й козацького двобою Карина Бахур. Після першого удару родина виїхала з дому, але за сорок хвилин повернулася. Другий «приліт» стався поруч із їхнім будинком. 19 листопада Карина мала вирушити до Австрії на кубок світу, а 5 грудня святкувати 18-річчя.
62-річний житель Ізюма допомагав військовому командуванню РФ у підготовці до нового прориву оборони
Про таке заявив речник облуправління СБУ Владислав Абдула. За його даними, до уваги росіян фігурант потрапив завдяки своїм антиукраїнським коментарям у телеграм-каналах. Чоловік пішки обходив місто та його околиці, фіксував на смартфон локації Сил оборони, а після повернення додому узагальнював зібрані дані й передавав їх в анонімному чаті. За цими координатами супротивник планував завдати масованих ударів дронами та надважкими КАБами, а також визначити напрямки для наземних атак. Ізюмчанина затримали кіберфахівці СБУ. Йому загрожує до восьми років тюрми.
Сергія Болвінова, який був головним слідчим Харківщини, перевели до Київської області
Там він обійматиме аналогічну посаду. Про це сам Болвінов повідомив у фейсбуці й відзначив, що “в Харкові залишив надійну та круту команду, з якою працював на повну”. Слідче управління Болвінов очолював з листопада 2021 року й у своєму фейсбуці часто детально розповідав про резонансні злочини та наслідки російських атак. Тепер обов’язки головного слідчого Харківщини тимчасово виконує його заступник – Андрій Шарнін.
Харківську міськраду залишає депутат Ігор Черняк
Він вже написав заяву про складання повноважень. Черняк є співзасновником Харківського антикорупційного центру і був депутатом міськради десять років. Уперше обирався від «Самопомочі», вдруге – від Блоку Світличної “Разом!”, а також у 2020 балотувався на посаду мера Харкова. З початком повномасштабної війни Черняк вступив до лав ЗСУ. І саме неможливістю поєднувати депутатство зі службою він пояснив у фейсбуці своє рішення скласти повноваження. Черняк заявив, що не вважає за можливе виконувати депутатські обов’язки “на пів шишечки” чи “для галочки”. І запевнив, що під час членства в комісії із земельних питань майна не нажив. Водночас отримав нематеріальний здобуток від депутатства – позивний «Змій», яким його охрестив ще Геннадій Кернес. Питання дострокового припинення повноважень депутатів розглянуть на сесії 19 листопада.
Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:
Врятував себе та бабусю: героїчними назвали дії 8-річного харків’янина 📹
Де цього року встановлять головну ялинку Харкова — інформація Терехова (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: головні новини, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Загинула дівчинка, перевели Болвінова, йде з міськради Черняк – підсумки 18.11», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2025 в 23:00;