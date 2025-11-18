Загинула дівчинка, перевели Болвінова, йде з міськради Черняк – підсумки 18.11

Чотирма ракетами «Іскандер» росіяни вдарили вночі по місту Берестин, від поранень у лікарні померла 17-річна чемпіонка України з кікбоксингу Карина Бахур. Житель Ізюма міг допомагати РФ у підготовці до нового наступу. Сергій Болвінов – більше не головний слідчий Харківщини. Ігор Черняк хоче скласти повноваження депутата Харківської міськради. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 18 листопада.

Атака відбувалася у дві хвилі. Перші дві ракети “Іскандер” військові РФ випустили близько 23:00. За годину прилетіли ще дві, повідомили в обласній прокуратурі. Під удар потрапив об’єкт інфраструктури, були пошкоджені будинки, церква, магазини й транспорт. Загалом постраждалих було десятеро. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, дві жінки відбулися гострим шоком, а ще вісьмох людей, серед яких 16-річний хлопець, ушпиталили з вибуховими травмами. Серед інших з важкими пораненнями до лікарні доправили 17-річну дівчину, але врятувати її не вдалося. У мерії Харкова повідомили: померла чемпіонка України та Європи з кікбоксингу й козацького двобою Карина Бахур. Після першого удару родина виїхала з дому, але за сорок хвилин повернулася. Другий «приліт» стався поруч із їхнім будинком. 19 листопада Карина мала вирушити до Австрії на кубок світу, а 5 грудня святкувати 18-річчя.

Про таке заявив речник облуправління СБУ Владислав Абдула. За його даними, до уваги росіян фігурант потрапив завдяки своїм антиукраїнським коментарям у телеграм-каналах. Чоловік пішки обходив місто та його околиці, фіксував на смартфон локації Сил оборони, а після повернення додому узагальнював зібрані дані й передавав їх в анонімному чаті. За цими координатами супротивник планував завдати масованих ударів дронами та надважкими КАБами, а також визначити напрямки для наземних атак. Ізюмчанина затримали кіберфахівці СБУ. Йому загрожує до восьми років тюрми.

Там він обійматиме аналогічну посаду. Про це сам Болвінов повідомив у фейсбуці й відзначив, що “в Харкові залишив надійну та круту команду, з якою працював на повну”. Слідче управління Болвінов очолював з листопада 2021 року й у своєму фейсбуці часто детально розповідав про резонансні злочини та наслідки російських атак. Тепер обов’язки головного слідчого Харківщини тимчасово виконує його заступник – Андрій Шарнін.

Він вже написав заяву про складання повноважень. Черняк є співзасновником Харківського антикорупційного центру і був депутатом міськради десять років. Уперше обирався від «Самопомочі», вдруге – від Блоку Світличної “Разом!”, а також у 2020 балотувався на посаду мера Харкова. З початком повномасштабної війни Черняк вступив до лав ЗСУ. І саме неможливістю поєднувати депутатство зі службою він пояснив у фейсбуці своє рішення скласти повноваження. Черняк заявив, що не вважає за можливе виконувати депутатські обов’язки “на пів шишечки” чи “для галочки”. І запевнив, що під час членства в комісії із земельних питань майна не нажив. Водночас отримав нематеріальний здобуток від депутатства – позивний «Змій», яким його охрестив ще Геннадій Кернес. Питання дострокового припинення повноважень депутатів розглянуть на сесії 19 листопада.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

