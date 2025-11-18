Live

Міг допомагати РФ готуватися до наступу на Харківщині. Чоловіку загрожує тюрма

Події 10:00   18.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Міг допомагати РФ готуватися до наступу на Харківщині. Чоловіку загрожує тюрма

62-річному жителю Ізюма вручили підозру в роботі на РФ, пише речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. 

За завданням ворога фігурант відстежував та передавав рашистам геолокації українських військ, що тримають оборону на цьому стратегічно важливому напрямку бойових дій. Найбільше окупантів цікавили запасні командні пункти, укріпрайони, склади з пальним та боєприпасами, а також вогневі позиції артилерії ЗСУ”, – зазначають у СБУ.

Чоловік, за даними слідства, обходив місто та фіксував на телефон місця дислокації СОУ. Після чого передавав зібрану інформацію ворогові. За отриманими координатами окупанти хотіли масовано вдарити безпілотниками та надважкими авіабомбами, уточнили у повідомленні.

Крім цього, окупанти сподівалися врахувати розвіддані для визначення основних напрямків наземних атак на оборонні лінії українських захисників. Для контактів з російськими спецслужбістами агент використовував анонімний чат у месенджері, куди надсилав картографічні позначення потенційних «цілей» з детальним описом”, – встановили силовики.

Росіяни помітили ймовірного зрадника у ТГ-каналах. Там він публікував проросійські коментарі.

Затримали зрадника на Харківщині

Під час обшуків у чоловіка знайшли телефон, який підтверджує його співпрацю з ворогом, зазначили у СБУ. Наразі  його затримали та відправили в СІЗО без права внесення застави. Тепер можливому зраднику загрожує вісім років ув’язнення.

Читайте також: РФ заявляє про окупацію Дворічанського, Курилівки та Соболівки – аналіз ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Міг допомагати РФ готуватися до наступу на Харківщині. Чоловіку загрожує тюрма
Міг допомагати РФ готуватися до наступу на Харківщині. Чоловіку загрожує тюрма
18.11.2025, 10:00
Загинула 17-річна, дев’ять поранених – уночі РФ атакувала Берестин
Загинула 17-річна, дев’ять поранених – уночі РФ атакувала Берестин
18.11.2025, 07:16
Новини Харкова – головне 18 листопада: удар по Берестину, є загибла
Новини Харкова – головне 18 листопада: удар по Берестину, є загибла
18.11.2025, 08:55
Сьогодні 18 листопада 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 18 листопада 2025: яке свято та день в історії
18.11.2025, 06:00
За добу на Харківщині загинула дитина, 11 людей отримали поранення – Синєгубов
За добу на Харківщині загинула дитина, 11 людей отримали поранення – Синєгубов
18.11.2025, 08:50
РФ заявляє про окупацію Дворічанського, Курилівки та Соболівки – аналіз ISW
РФ заявляє про окупацію Дворічанського, Курилівки та Соболівки – аналіз ISW
18.11.2025, 09:31

Новини за темою:

11.11.2025
Міг залишити Полтавщину та Харківщину без тепла – чоловікові загрожує довічне
06.11.2025
Готував підрив залізничних колій на Харківщині – кого підозрює СБУ
05.11.2025
Про три випадки колабораціонізму на Харківщині повідомили у прокуратурі
30.10.2025
Зраднику, який воював за РФ на Харківщині, «світить» довічне – СБУ
16.10.2025
У Лозовій затримали ймовірного агента РФ – він намагався підірвати авто ЗСУ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Міг допомагати РФ готуватися до наступу на Харківщині. Чоловіку загрожує тюрма», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2025 в 10:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "62-річному жителю Ізюма вручили підозру в роботі на РФ, пише речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. ".