Міг допомагати РФ готуватися до наступу на Харківщині. Чоловіку загрожує тюрма

62-річному жителю Ізюма вручили підозру в роботі на РФ, пише речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

“За завданням ворога фігурант відстежував та передавав рашистам геолокації українських військ, що тримають оборону на цьому стратегічно важливому напрямку бойових дій. Найбільше окупантів цікавили запасні командні пункти, укріпрайони, склади з пальним та боєприпасами, а також вогневі позиції артилерії ЗСУ”, – зазначають у СБУ.

Чоловік, за даними слідства, обходив місто та фіксував на телефон місця дислокації СОУ. Після чого передавав зібрану інформацію ворогові. За отриманими координатами окупанти хотіли масовано вдарити безпілотниками та надважкими авіабомбами, уточнили у повідомленні.

“Крім цього, окупанти сподівалися врахувати розвіддані для визначення основних напрямків наземних атак на оборонні лінії українських захисників. Для контактів з російськими спецслужбістами агент використовував анонімний чат у месенджері, куди надсилав картографічні позначення потенційних «цілей» з детальним описом”, – встановили силовики.

Росіяни помітили ймовірного зрадника у ТГ-каналах. Там він публікував проросійські коментарі.

Під час обшуків у чоловіка знайшли телефон, який підтверджує його співпрацю з ворогом, зазначили у СБУ. Наразі його затримали та відправили в СІЗО без права внесення застави. Тепер можливому зраднику загрожує вісім років ув’язнення.