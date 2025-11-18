Мог помогать РФ готовиться к наступлению на Харьковщине. Мужчине грозит тюрьма
62-летнему жителю Изюма вручили подозрение в работе на РФ, пишет спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
«По заданию врага фигурант отслеживал и передавал рашистам геолокации украинских войск, держащих оборону на этом стратегически важном направлении боевых действий. Больше всего оккупантов интересовали запасные командные пункты, укрепрайоны, склады с горючим и боеприпасами, а также огневые позиции артиллерии ВСУ», – пишут в СБУ.
Мужчина, по данным следствия, обходил город и фиксировал на телефон места дислокации СОУ. После чего передавал собранную информацию врагу. По полученным координатам враг хотел массированно ударить беспилотниками и сверхтяжелыми авиабомбами, уточнили в сообщении.
«Кроме этого, оккупанты надеялись учесть разведданные для определения основных направлений наземных атак на оборонные линии украинских защитников. Для контактов с российскими спецслужбами агент использовал анонимный чат в мессенджере, куда отправлял картографические обозначения потенциальных целей с подробным описанием», – установили силовики.
Россияне заприметили вероятного предателя в ТГ-каналах. Там он публиковал пророссийские комментарии.
Во время обысков у мужчины нашли телефон, подтверждающие его сотрудничество со врагом, отметили в СБУ. На данный момент он задержан и находится в СИЗО без права внесения залога. Теперь возможному предателю грозит восемь лет тюрьмы.
Читайте также: РФ заявляет об оккупации Двуречанского, Куриловки и Соболевки – анализ ISW
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: предатель, СБУ, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Мог помогать РФ готовиться к наступлению на Харьковщине. Мужчине грозит тюрьма», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 18 ноября 2025 в 10:00;