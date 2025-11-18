Мог помогать РФ готовиться к наступлению на Харьковщине. Мужчине грозит тюрьма

62-летнему жителю Изюма вручили подозрение в работе на РФ, пишет спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«По заданию врага фигурант отслеживал и передавал рашистам геолокации украинских войск, держащих оборону на этом стратегически важном направлении боевых действий. Больше всего оккупантов интересовали запасные командные пункты, укрепрайоны, склады с горючим и боеприпасами, а также огневые позиции артиллерии ВСУ», – пишут в СБУ.

Мужчина, по данным следствия, обходил город и фиксировал на телефон места дислокации СОУ. После чего передавал собранную информацию врагу. По полученным координатам враг хотел массированно ударить беспилотниками и сверхтяжелыми авиабомбами, уточнили в сообщении.

«Кроме этого, оккупанты надеялись учесть разведданные для определения основных направлений наземных атак на оборонные линии украинских защитников. Для контактов с российскими спецслужбами агент использовал анонимный чат в мессенджере, куда отправлял картографические обозначения потенциальных целей с подробным описанием», – установили силовики.

Россияне заприметили вероятного предателя в ТГ-каналах. Там он публиковал пророссийские комментарии.

Во время обысков у мужчины нашли телефон, подтверждающие его сотрудничество со врагом, отметили в СБУ. На данный момент он задержан и находится в СИЗО без права внесения залога. Теперь возможному предателю грозит восемь лет тюрьмы.