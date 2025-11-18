Live

Спас себя и бабушку: героическими назвали действия 8-летнего харьковчанина 📹

Происшествия 19:18   18.11.2025
Елена Нагорная
Спас себя и бабушку: героическими назвали действия 8-летнего харьковчанина 📹 Скриншот

Образцовые действия 8-летнего харьковчанина Артема, в квартире которого 18 ноября произошел пожар, отметили чрезвычайники ГСЧС. Мальчик спас себя и бабушку.

«Пожар в моей квартире, и со мной бабушка, которая не может сама выйти!» — такое сообщение Артема на номер «101» цитируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники отмечают, что быстрая и правильная реакция мальчика является примером и спасла две жизни. Действия Артема назвали героическими.

«Спасатели ГСЧС мгновенно прибыли на место. Дым шел из окна четвертого этажа, но благодаря своевременному вызову удалось вывести мальчика и его бабушку на свежий воздух невредимыми, а также оперативно ликвидировать возгорание, которое возникло из-за короткого замыкания», — подчеркнули в ведомстве.

В видео, которое опубликовало облуправление ГСЧС, Артем радовался, что при тушении огня чрезвычайники не залили компьютер.

«Но главное не компьютер, а жизнь», — добавил мальчик.

Видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Как сообщали в ГУ ГСЧС в Харьковской области утром 18 ноября, в результате бытового пожара в городе Люботин горела хозяйственная постройка на площади 5 квадратных метров. Вблизи места пожара было обнаружено тело женщины 1951 года рождения.

Читайте также: Из пруда в Чугуеве выловили тело 37-летнего мужчины: что произошло

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Света не будет в одном из районов Харькова в среду: адреса
Света не будет в одном из районов Харькова в среду: адреса
18.11.2025, 16:05
Новости Харькова – главное 18 ноября: кадровые изменения в полиции и горсовете
Новости Харькова – главное 18 ноября: кадровые изменения в полиции и горсовете
18.11.2025, 17:31
Пансионат под Харьковом переплатил за электроэнергию: будут судить директора
Пансионат под Харьковом переплатил за электроэнергию: будут судить директора
18.11.2025, 14:43
Болвинов больше не главный следователь Харьковщины: где получил должность
Болвинов больше не главный следователь Харьковщины: где получил должность
18.11.2025, 14:56
«Не считаю возможным на полшишечки»: из Харьковского горсовета уходит депутат
«Не считаю возможным на полшишечки»: из Харьковского горсовета уходит депутат
18.11.2025, 13:42
Резко похолодает, дождь со снегом: погода в Харькове и области на 19 ноября
Резко похолодает, дождь со снегом: погода в Харькове и области на 19 ноября
18.11.2025, 20:20

Новости по теме:

18.11.2025
Во время ликвидации пожара в Люботине спасатели нашли тело женщины
17.11.2025
Снаряды времен Второй мировой войны нашли в поле на Харьковщине (фото)
17.11.2025
Фото с мест «прилетов» на Харьковщине показали в ГСЧС
17.11.2025
В ГСЧС сообщили о раненых и погибших из-за ударов и пожаров на Харьковщине
13.11.2025
За сутки спасатели получили 25 вызовов – что было, рассказали в ГСЧС


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Спас себя и бабушку: героическими назвали действия 8-летнего харьковчанина 📹», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2025 в 19:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Образцовые действия восьмилетнего харьковчанина Артема, в квартире которого 18 ноября произошел пожар, отметили чрезвычайники ГСЧС. Мальчик спас себя и бабушку.".