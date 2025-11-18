Спас себя и бабушку: героическими назвали действия 8-летнего харьковчанина 📹

Образцовые действия 8-летнего харьковчанина Артема, в квартире которого 18 ноября произошел пожар, отметили чрезвычайники ГСЧС. Мальчик спас себя и бабушку.

«Пожар в моей квартире, и со мной бабушка, которая не может сама выйти!» — такое сообщение Артема на номер «101» цитируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники отмечают, что быстрая и правильная реакция мальчика является примером и спасла две жизни. Действия Артема назвали героическими.

«Спасатели ГСЧС мгновенно прибыли на место. Дым шел из окна четвертого этажа, но благодаря своевременному вызову удалось вывести мальчика и его бабушку на свежий воздух невредимыми, а также оперативно ликвидировать возгорание, которое возникло из-за короткого замыкания», — подчеркнули в ведомстве.

В видео, которое опубликовало облуправление ГСЧС, Артем радовался, что при тушении огня чрезвычайники не залили компьютер.

«Но главное не компьютер, а жизнь», — добавил мальчик.

Видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Как сообщали в ГУ ГСЧС в Харьковской области утром 18 ноября, в результате бытового пожара в городе Люботин горела хозяйственная постройка на площади 5 квадратных метров. Вблизи места пожара было обнаружено тело женщины 1951 года рождения.