Из пруда в Чугуеве выловили тело 37-летнего мужчины: что произошло
37-летний мужчина погиб в городе Чугуев Харьковской области — 18 ноября его тело достали из местного пруда.
Сообщение о гибели человека правоохранители получили около 14:00, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«На место происшествия выехали руководство райуправления и следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что мужчина шел по дамбе, поскользнулся и упал в воду, после чего утонул», — говорится в публикации.
Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
Как ранее сообщала МГ «Объектив», 70-летняя жительница Новопокровской громады 17 ноября отправилась в лес возле одного из населенных пунктов Чугуевского района, чтобы собрать грибов. Когда начало темнеть, женщина позвонила на 102 и сообщила, что заблудилась и не может найти дорогу домой. Вскоре связь с ней пропала.
