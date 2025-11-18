Live

Пошла по грибы: всю ночь прочесывали лес на Харьковщине в поисках пенсионерки

Происшествия 17:51   18.11.2025
Елена Нагорная
Пошла по грибы: всю ночь прочесывали лес на Харьковщине в поисках пенсионерки

70-летняя жительница Новопокровской громады 17 ноября отправилась в лес возле одного из населенных пунктов Чугуевского района, чтобы собрать грибов.

Когда начало темнеть, женщина позвонила на 102 и сообщила, что заблудилась и не может найти дорогу домой. Вскоре связь с ней пропала, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

К операции по поиску любительницы тихой охоты присоединились полицейские из Чугуевского райуправления и работники лесного хозяйства.

«Правоохранители работали всю ночь, прочесывая лесные массивы, балки и труднодоступные участки, пытаясь как можно быстрее найти женщину, которая осталась одна в темном и холодном лесу. На рассвете ее удалось обнаружить вблизи села Скрипаи — почти в 20 километрах от места, где она зашла в лес. Женщина рассказала, что сбилась с маршрута, а чтобы не замерзнуть, все это время двигалась по лесу», — рассказали в полиции.

Состояние пенсионерки, когда ее нашли, было удовлетворительным. В медицинской помощи она не нуждалась.

Как сообщали в ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области, 12 ноября спасатели помогли двум туристам, заблудившимся в Карпатах. Житель Харькова 2000 года рождения и его коллега восходили на гору Степанец в Верховинском районе.

Читайте также: Во время ликвидации пожара в Люботине спасатели нашли тело женщины

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Света не будет в одном из районов Харькова в среду: адреса
Света не будет в одном из районов Харькова в среду: адреса
18.11.2025, 16:05
Новости Харькова – главное 18 ноября: кадровые изменения в полиции и горсовете
Новости Харькова – главное 18 ноября: кадровые изменения в полиции и горсовете
18.11.2025, 17:31
Болвинов больше не главный следователь Харьковщины: где получил должность
Болвинов больше не главный следователь Харьковщины: где получил должность
18.11.2025, 14:56
«Не считаю возможным на полшишечки»: из Харьковского горсовета уходит депутат
«Не считаю возможным на полшишечки»: из Харьковского горсовета уходит депутат
18.11.2025, 13:42
Пансионат под Харьковом переплатил за электроэнергию: будут судить директора
Пансионат под Харьковом переплатил за электроэнергию: будут судить директора
18.11.2025, 14:43
Спас себя и бабушку: героическими назвали действия 8-летнего харьковчанина 📹
Спас себя и бабушку: героическими назвали действия 8-летнего харьковчанина 📹
18.11.2025, 19:18

Новости по теме:

27.09.2025
Жесткий ответ на «ждунов в Харькове», спасение кота – итоги 27 сентября
27.09.2025
«Ждем дождей», «на картошку хватит»: есть ли на Харьковщине грибы (фото)
26.05.2025
Пошла за грибами и заблудилась: пожилую женщину искали на Харьковщине
08.04.2025
Грибники вышли на охоту на Харьковщине: что собирают
03.11.2024
Собирала грибы: женщина потерялась в лесу на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Пошла по грибы: всю ночь прочесывали лес на Харьковщине в поисках пенсионерки», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2025 в 17:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "70-летняя жительница Новопокровской громады 17 ноября отправилась в лес возле одного из населенных пунктов Чугуевского района, чтобы собрать грибов.".