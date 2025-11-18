Пошла по грибы: всю ночь прочесывали лес на Харьковщине в поисках пенсионерки

70-летняя жительница Новопокровской громады 17 ноября отправилась в лес возле одного из населенных пунктов Чугуевского района, чтобы собрать грибов.

Когда начало темнеть, женщина позвонила на 102 и сообщила, что заблудилась и не может найти дорогу домой. Вскоре связь с ней пропала, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

К операции по поиску любительницы тихой охоты присоединились полицейские из Чугуевского райуправления и работники лесного хозяйства.

«Правоохранители работали всю ночь, прочесывая лесные массивы, балки и труднодоступные участки, пытаясь как можно быстрее найти женщину, которая осталась одна в темном и холодном лесу. На рассвете ее удалось обнаружить вблизи села Скрипаи — почти в 20 километрах от места, где она зашла в лес. Женщина рассказала, что сбилась с маршрута, а чтобы не замерзнуть, все это время двигалась по лесу», — рассказали в полиции.

Состояние пенсионерки, когда ее нашли, было удовлетворительным. В медицинской помощи она не нуждалась.

Как сообщали в ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области, 12 ноября спасатели помогли двум туристам, заблудившимся в Карпатах. Житель Харькова 2000 года рождения и его коллега восходили на гору Степанец в Верховинском районе.

Читайте также: Во время ликвидации пожара в Люботине спасатели нашли тело женщины