Пошла по грибы: всю ночь прочесывали лес на Харьковщине в поисках пенсионерки
70-летняя жительница Новопокровской громады 17 ноября отправилась в лес возле одного из населенных пунктов Чугуевского района, чтобы собрать грибов.
Когда начало темнеть, женщина позвонила на 102 и сообщила, что заблудилась и не может найти дорогу домой. Вскоре связь с ней пропала, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
К операции по поиску любительницы тихой охоты присоединились полицейские из Чугуевского райуправления и работники лесного хозяйства.
«Правоохранители работали всю ночь, прочесывая лесные массивы, балки и труднодоступные участки, пытаясь как можно быстрее найти женщину, которая осталась одна в темном и холодном лесу. На рассвете ее удалось обнаружить вблизи села Скрипаи — почти в 20 километрах от места, где она зашла в лес. Женщина рассказала, что сбилась с маршрута, а чтобы не замерзнуть, все это время двигалась по лесу», — рассказали в полиции.
Состояние пенсионерки, когда ее нашли, было удовлетворительным. В медицинской помощи она не нуждалась.
Как сообщали в ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области, 12 ноября спасатели помогли двум туристам, заблудившимся в Карпатах. Житель Харькова 2000 года рождения и его коллега восходили на гору Степанец в Верховинском районе.
Читайте также: Во время ликвидации пожара в Люботине спасатели нашли тело женщины
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: грибы, новости Харькова, полиция Харьковской области, пропала женщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Пошла по грибы: всю ночь прочесывали лес на Харьковщине в поисках пенсионерки», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 18 ноября 2025 в 17:51;