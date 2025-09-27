«Ждем дождей», «на картошку хватит»: есть ли на Харьковщине грибы (фото)

Несмотря на малое количество осадков в регионе, фанаты «тихой» охоты не теряют надежды собрать грибов. Что и где находят, поделились участники группы «Любители тихой охоты Харьковская область и не только».

Среди наиболее распространенного, что публикуют грибники – белый гриб, сыроежки и польские.

«21.09.25 Артюховка – пусто, но лес невозможно влажный. В районе Высочиновки – пусто, сыроежки красные небольшие. Задонецкое – пусто, кучу грибников на обочине, у всех кого встретили – пусто, глубоко не заходили. Лес между Коробовыми Хуторами – успех. Грибников там встретили много. Вокруг – огромные лужайки сыроежек, много мелких козлят и заветные польские», — сообщила участница группы Анна.

«23 сентября, лес возле кольцевой, после выходных кругом растерзанные мухоморы, но встречаются и такие идеальные экземпляры», — пишет еще одна участница, прикрепляя фото белых грибов.

Но большинство грибников таки жалуются на отсутствие «урожая». Говорят, что ждут дождей.

«23 сентября – выбрались в Жихорь, на разведку. Чуть-чуть набрали груздей, я их 30 лет не встречала. А так, сухо, пусто, ждем дождей!», — пишет Наталья.

Еще один участник группы отмечает, что грибов маловато, но «на картошку хватит».

Напомним, ранее синоптики Регионального центра по гидрометеорологии подвели итоги второй декады сентября. По их данным, во второй половине первого месяца осени в регионе продолжалось метеорологическое лето. Там также заявляли о дефиците осадков.

По данным харьковских синоптиков, уже с 28 сентября по 1 октября в Харьковской области дождить будет почти каждый день.