«Ждем дождей», «на картошку хватит»: есть ли на Харьковщине грибы (фото)

Общество 10:09   27.09.2025
Виктория Яковенко
«Ждем дождей», «на картошку хватит»: есть ли на Харьковщине грибы (фото) Фото: группа «Любители тихой охоты Харьковская область» в Facebook

Несмотря на малое количество осадков в регионе, фанаты «тихой» охоты не теряют надежды собрать грибов. Что и где находят, поделились участники группы «Любители тихой охоты Харьковская область и не только».

Среди наиболее распространенного, что публикуют грибники – белый гриб, сыроежки и польские.

«21.09.25 Артюховка – пусто, но лес невозможно влажный. В районе Высочиновки – пусто, сыроежки красные небольшие. Задонецкое – пусто, кучу грибников на обочине, у всех кого встретили – пусто, глубоко не заходили. Лес между Коробовыми Хуторами – успех. Грибников там встретили много. Вокруг – огромные лужайки сыроежек, много мелких козлят и заветные польские», — сообщила участница группы Анна.

грибы Харьковщина
Фона: группа «Любители тихой охоты Харьковская область» в Facebook
грибы Харьковщина
Фона: группа «Любители тихой охоты Харьковская область» в Facebook
грибы Харьковщина
Фона: группа «Любители тихой охоты Харьковская область» в Facebook

«23 сентября, лес возле кольцевой, после выходных кругом растерзанные мухоморы, но встречаются и такие идеальные экземпляры», — пишет еще одна участница, прикрепляя фото белых грибов.

грибы Харьковщина
Скриншот/группа «Любители тихой охоты Харьковская область» в Facebook

Но большинство грибников таки жалуются на отсутствие «урожая». Говорят, что ждут дождей.

«23 сентября – выбрались в Жихорь, на разведку. Чуть-чуть набрали груздей, я их 30 лет не встречала. А так, сухо, пусто, ждем дождей!», — пишет Наталья.

грибы Харьковщина
Скриншот/группа «Любители тихой охоты Харьковская область» в Facebook
грибы Харьковщина
Скриншот/группа «Любители тихой охоты Харьковская область» в Facebook

Еще один участник группы отмечает, что грибов маловато, но «на картошку хватит».

грибы Харьковщина
Скриншот/группа «Любители тихой охоты Харьковская область» в Facebook

Напомним, ранее синоптики Регионального центра по гидрометеорологии подвели итоги второй декады сентября. По их данным, во второй половине первого месяца осени в регионе продолжалось метеорологическое лето. Там также заявляли о дефиците осадков.

По данным харьковских синоптиков, уже с 28 сентября по 1 октября в Харьковской области дождить будет почти каждый день.

Автор: Виктория Яковенко
