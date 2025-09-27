Live
Жесткий ответ на «ждунов в Харькове», спасение кота – итоги 27 сентября

Общество 23:01   27.09.2025
Виктория Яковенко
Жесткий ответ на «ждунов в Харькове», спасение кота – итоги 27 сентября

Харьковский бизнесмен и волонтер возмутился словами блогера Елены Мандзюк о «ждунах в Харькове». В двух районах города отключался свет. Кота спасли во время тушения пожара – МГ «Объектив» напоминает главные новости дня.

Есть ли на Харьковщине грибы

Несмотря на малое количество осадков в регионе, фанаты «тихой» охоты не теряют надежды накопить грибы. Что и где находят, поделились участники группы «Любители тихой охоты Харьковская область и не только». Среди наиболее распространенного, что публикуют грибники – белый гриб, сыроежки и польские.

грибы Харьковщина
Фото: группа «Любители тихой охоты Харьковская область» в Facebook

Кота спасли во время тушения пожара в квартире в Харькове

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, животное было в тяжелом состоянии, спасатели оказали ему неотложную помощь.

«Каждая жизнь имеет значение – и человеческая, и животные», – отметили в ГСЧС.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Харькове не было света в частях Холодногорского и Шевченковского районов

В АО «Харьковоблэнерго» объяснили: отключения произошли из-за необходимости проведения неотложных аварийно-восстановительных работ, связанных с устранением последствий недавнего вражеского обстрела.

Сапронов резко отреагировал на слова блогера Елены Мандзюк

Украинская блогер Елена Мандзюк продолжает открыто заявлять: «Харьков – город ждунов», отметив, что «все местные знают об этом». Харьковский бизнесмен, волонтер и Почетный гражданин города и области Юрий Сапронов возмутился ее словами и попросил предупредить о приезде блогера в Харьков.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщало следующее:

Автор: Виктория Яковенко
