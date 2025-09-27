Жесткий ответ на «ждунов в Харькове», спасение кота – итоги 27 сентября
Харьковский бизнесмен и волонтер возмутился словами блогера Елены Мандзюк о «ждунах в Харькове». В двух районах города отключался свет. Кота спасли во время тушения пожара – МГ «Объектив» напоминает главные новости дня.
Есть ли на Харьковщине грибы
Несмотря на малое количество осадков в регионе, фанаты «тихой» охоты не теряют надежды накопить грибы. Что и где находят, поделились участники группы «Любители тихой охоты Харьковская область и не только». Среди наиболее распространенного, что публикуют грибники – белый гриб, сыроежки и польские.
Кота спасли во время тушения пожара в квартире в Харькове
Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, животное было в тяжелом состоянии, спасатели оказали ему неотложную помощь.
«Каждая жизнь имеет значение – и человеческая, и животные», – отметили в ГСЧС.
Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В Харькове не было света в частях Холодногорского и Шевченковского районов
В АО «Харьковоблэнерго» объяснили: отключения произошли из-за необходимости проведения неотложных аварийно-восстановительных работ, связанных с устранением последствий недавнего вражеского обстрела.
Сапронов резко отреагировал на слова блогера Елены Мандзюк
Украинская блогер Елена Мандзюк продолжает открыто заявлять: «Харьков – город ждунов», отметив, что «все местные знают об этом». Харьковский бизнесмен, волонтер и Почетный гражданин города и области Юрий Сапронов возмутился ее словами и попросил предупредить о приезде блогера в Харьков.
Также сегодня МГ «Объектив» сообщало следующее:
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: блогер, грибы, новости Харькова, світло, свет, Юрий Сапронов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Жесткий ответ на «ждунов в Харькове», спасение кота – итоги 27 сентября»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 сентября 2025 в 23:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» напоминает главные новости дня".