Жесткий ответ на «ждунов в Харькове», спасение кота – итоги 27 сентября

Харьковский бизнесмен и волонтер возмутился словами блогера Елены Мандзюк о «ждунах в Харькове». В двух районах города отключался свет. Кота спасли во время тушения пожара – МГ «Объектив» напоминает главные новости дня.

Несмотря на малое количество осадков в регионе, фанаты «тихой» охоты не теряют надежды накопить грибы. Что и где находят, поделились участники группы «Любители тихой охоты Харьковская область и не только». Среди наиболее распространенного, что публикуют грибники – белый гриб, сыроежки и польские.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, животное было в тяжелом состоянии, спасатели оказали ему неотложную помощь.

«Каждая жизнь имеет значение – и человеческая, и животные», – отметили в ГСЧС.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В АО «Харьковоблэнерго» объяснили: отключения произошли из-за необходимости проведения неотложных аварийно-восстановительных работ, связанных с устранением последствий недавнего вражеского обстрела.

Украинская блогер Елена Мандзюк продолжает открыто заявлять: «Харьков – город ждунов», отметив, что «все местные знают об этом». Харьковский бизнесмен, волонтер и Почетный гражданин города и области Юрий Сапронов возмутился ее словами и попросил предупредить о приезде блогера в Харьков.

