Два района Харькова остались без света: когда вернут электричество
27 сентября в Харькове обесточили потребителей частей Холодногорского и Шевченковского районов, сообщает АО «Харьковоблэнерго».
Там объяснили: отключения произошли из-за необходимости проведения неотложных аварийно-восстановительных работ, связанных с устранением последствий недавнего вражеского обстрела.
«Ориентировочная продолжительность отключения около 3 часов. Специалисты АО «Харьковоблэнерго» прилагают все усилия для скорейшего устранения выявленных замечаний в работе энергооборудования», — подчеркнули энергетики.
Напомним, накануне утром глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что электричества вернули всем оставшимся без тока харьковчанам в результате массированного удара «Шахедов». Атака, произошедшая вечером 23 сентября, отключила от сети 80 тысяч абонентов. Под ударами находились трансформаторные подстанции, отмечал мэр Игорь Терехов.
Читайте также: «Ждем дождей», «на картошку хватит»: есть ли на Харьковщине грибы (фото)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", новости Харькова, світло, свет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Два района Харькова остались без света: когда вернут электричество»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 сентября 2025 в 15:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 сентября в Харькове обесточили потребителей частей Холодногорского и Шевченковского районов, сообщает АО «Харьковоблэнерго».".