Два района Харькова остались без света: когда вернут электричество

27 сентября в Харькове обесточили потребителей частей Холодногорского и Шевченковского районов, сообщает АО «Харьковоблэнерго».

Там объяснили: отключения произошли из-за необходимости проведения неотложных аварийно-восстановительных работ, связанных с устранением последствий недавнего вражеского обстрела.

«Ориентировочная продолжительность отключения около 3 часов. Специалисты АО «Харьковоблэнерго» прилагают все усилия для скорейшего устранения выявленных замечаний в работе энергооборудования», — подчеркнули энергетики.

Напомним, накануне утром глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что электричества вернули всем оставшимся без тока харьковчанам в результате массированного удара «Шахедов». Атака, произошедшая вечером 23 сентября, отключила от сети 80 тысяч абонентов. Под ударами находились трансформаторные подстанции, отмечал мэр Игорь Терехов.