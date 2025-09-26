Live
В Харькове полностью восстановили электроснабжение после последнего обстрела

Происшествия 08:54   26.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, все абоненты уже со светом после последнего обстрела Харькова.

В течение суток на Харьковщине пострадали двое людей.

«В с. Новоосиново Куриловской громады пострадал 50-летний мужчина; в с. Бугаи Вторый Золочевской громады пострадала 59-летняя женщина. Также к медикам обратилась 58-летняя женщина, пострадавшая в результате обстрела г. Купянск 15 сентября», – сообщил Синегубов.

В течение суток по региону «прилетело»:

  • четыре КАБ;
  • БпЛА типа «Ланцет»;
  • три БпЛА типа «Молния»;
  • четыре fpv-дрона;
  • БпЛА (тип устанавливается).

В Харьковском районе из-за обстрела поврежден частный дом, в Богодуховском – враг бил по частным домам и хозпостройкам.

«В Богодуховском районе повреждены 3 частных дома, хозяйственные постройки (с. Бугаи Вторые, с. Перовское, с. Ивашки)», – добавил начальник ХОВА.

Напомним, 23 сентября около 22:00 Харьков начали атаковать беспилотники. «Прилеты» зафиксировали в Шевченковском и Холодногорском районах города. В результате ударов в части Харькова начались проблемы с электричеством. Также известно о пострадавшем 24-летнем парне. Со взрывным ранением его госпитализировали.

Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что в Харькове могут быть проблемы со светом, подачей горячей воды и движением транспорта в результате ночной атаки РФ на объекты энергетической инфраструктуры.

Тем временем в АО «Харьковоблэнерго» уточнили, что временно без света осталось около 80 тысяч точек учета бытовых и юридических абонентов в Холодногорском районе. Территория обесточивания по периметру ограничена улицами Большая Панасовская, Евгения Котляра, Нежинская, Сериковская, Бориса Шрамко. После того как обстрелы прекратились и появилась возможность восстанавливать разрушенное в безопасности, энергетики приступили к работе. Так со светом  уже более 50 тысяч абонентов.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
