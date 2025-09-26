По всей линии фронта было 200 боев – где РФ атаковала на Харьковщине
В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали семь штурмов врага, передает Генштаб ВСУ.
На севере области россияне атаковали три раза. Украинские защитники отбивали штурмы РФ возле Волчанска.
На Купянском направлении было четыре боя. Россияне пытались прорваться около Купянска, Радьковки и Куриловки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 200 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес 59 авиационных ударов, сбросил 109 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4396 обстрелов, в том числе 89 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4774 дронов-камикадзе», – отметили в Генштабе.
Потери ВС РФ на сегодняшний день такие:
