Россияне утверждают, что ВС РФ ударили по украинской ПВО в Липцах – ISW

Украина 07:16   26.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ни российские, ни украинские войска не изменили линию фронта в Харьковской области, констатировали в Институте изучения войны (ISW). 

Хотя российские блогеры заявили, что ВС РФ продвинулись на левом берегу реки Волчья, а также вблизи Синельниково – аналитики не подтверждают эту информацию.

«Российский блогер утверждал, что российские войска наступают в направлении Синельниково, чтобы отрезать украинские войска в Волчанске от путей снабжения. Другой российский блогер утверждал, что подразделения российских Воздушно-космических сил нанесли удары ракетами класса «воздух-земля» Х-38 по украинской системе ПВО в Липцах и по украинским операторам беспилотников в Великих Проходах (к северу от Харькова)», – передают в ISW.

Также враг распространяет ложную информацию о том, что оккупанты якобы захватили часть территорий на Великобурлукском направлении. Речь идет о землях на востоке от Колодезного и Нововасильевки.

«На геолокационных видеозаписях, опубликованных 24 сентября, видно, как украинские войска обстреливают здание, оккупированное Россией, на юге от Отрадного. ISW оценивает, что российские войска, вероятно, выполнили миссию по инфильтрации в этом районе, и что это событие не изменение российского контроля над местностью», – отметили эксперты.

Также безуспешными остались попытки россиян прорваться на Купянском направлении. Бои шли возле Песчаного, Глушковки, Котляровки и Табаевки.

Читайте также: Как защищают Харьков: за одну ночь «Ахиллес» сбил 14 «Шахедов»

Автор: Николь Костенко-Лагутина
