Росіяни стверджують, що ЗС РФ ударили по українській ППО в Липцях – ISW
Ані російські, ані українські війська не змінили лінії фронту в Харківській області, констатували в Інституті вивчення війни (ISW).
Хоча російські блогери заявили, що ЗС РФ просунулися на лівому березі річки Вовча, а також поблизу Синельникового – аналітики не підтверджують цієї інформації.
“Російський блогер стверджував, що російські війська наступають у напрямку Синельникового, щоб відрізати українські війська у Вовчанську від шляхів постачання. Інший російський блогер стверджував, що підрозділи російських Повітряно-космічних сил завдали ударів ракетами класу “повітря-земля” Х-38 по українській системі ППО в Липцях та по українських операторах безпілотників у Великих Проходах (на північ від Харкова)”, – передають у ISW.
Також ворог розповсюджує неправдиву інформацію про те, що окупанти нібито захопили частину територій на Великобурлуцькому напрямку. Йдеться про землі на сході від Колодязного та Нововасилівки.
“На геолокаційних відеозаписах, опублікованих 24 вересня, видно, як українські війська обстрілюють будівлю, окуповану Росією, на півдні від Одрадного. ISW оцінює, що російські війська, ймовірно, виконали місію з інфільтрації в цьому районі, і що ця подія не зміна російського контролю над місцевістю”, – зазначили експерти.
Також невдалими залишилися спроби росіян прорватися на Куп’янському напрямку. Бої йшли біля Піщаного, Глушківки, Котлярівки та Табаївки.
Читайте також: Як захищають Харків: за одну ніч “Ахіллес” збив 14 “шахедів”
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Росіяни стверджують, що ЗС РФ ударили по українській ППО в Липцях – ISW»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2025 в 07:16;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ані російські, ані українські війська не змінили лінії фронту в Харківській області, констатували в Інституті вивчення війни (ISW). ".