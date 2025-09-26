Росіяни стверджують, що ЗС РФ ударили по українській ППО в Липцях – ISW

Ані російські, ані українські війська не змінили лінії фронту в Харківській області, констатували в Інституті вивчення війни (ISW).

Хоча російські блогери заявили, що ЗС РФ просунулися на лівому березі річки Вовча, а також поблизу Синельникового – аналітики не підтверджують цієї інформації.

“Російський блогер стверджував, що російські війська наступають у напрямку Синельникового, щоб відрізати українські війська у Вовчанську від шляхів постачання. Інший російський блогер стверджував, що підрозділи російських Повітряно-космічних сил завдали ударів ракетами класу “повітря-земля” Х-38 по українській системі ППО в Липцях та по українських операторах безпілотників у Великих Проходах (на північ від Харкова)”, – передають у ISW.

Також ворог розповсюджує неправдиву інформацію про те, що окупанти нібито захопили частину територій на Великобурлуцькому напрямку. Йдеться про землі на сході від Колодязного та Нововасилівки.

“На геолокаційних відеозаписах, опублікованих 24 вересня, видно, як українські війська обстрілюють будівлю, окуповану Росією, на півдні від Одрадного. ISW оцінює, що російські війська, ймовірно, виконали місію з інфільтрації в цьому районі, і що ця подія не зміна російського контролю над місцевістю”, – зазначили експерти.

Також невдалими залишилися спроби росіян прорватися на Куп’янському напрямку. Бої йшли біля Піщаного, Глушківки, Котлярівки та Табаївки.