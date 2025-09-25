Як захищають Харків: за одну ніч “Ахіллес” збив 14 “шахедів”

Лише під час останньої російської нічної атаки 429-й окремий полк безпілотних систем “Ахіллес” знищив 14 ворожих ударних БпЛА. Такі дані навів командир полку Юрій Федоренко в етері “Суспільного”.

“Противнику важливо впливати на наше цивільне населення, зокрема, на харків’ян, які знаходяться… Це прифронтове місце, так? Херсон далі взяти під контроль, ну, і так далі, і так далі. Посилити терор. От завдання противника. Наше завдання – виявити ці засоби в повітрі та знищити за рахунок наших дронів-перехоплювачів. Це завдання вдається виконувати достатньо ефективно. Під час нічної атаки підрозділ “Ахіллес” збив 14 “шахедів”, – повідомив Федоренко 25 вересня.

Відео: Суспільне

При цьому Федоренко наголосив, що противник постійно розвиває технології та застосовує нові тактики.

Одну з таких нових тактик мешканці Харкова випробовували на собі протягом попереднього тижня, коли “шахеди” кружляли над містом удень годинами, зупиняючи тривогою роботу держустанов, банків і логістичних сервісів.

“Це намагання максимально ударити, в тому числі й по економічних можливостях наших регіонів, – висловив думку про денні польоти ударних БпЛА речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. – Зокрема, мова йде і про Одесу, і Запоріжжя, і Харків, і Дніпро, тобто всі такі великі міста, де вони можуть і роблять величезний внесок в нашу економіку, і, власне, працюють на оборону. Тому от такий терор, він продовжується, і, ще раз скажу, ворог випробовує нові тактики. Головна з них – це те, що протягом дня по кілька ударних БпЛА запускають, і тримають в напрузі систему протиповітряної оборони”.