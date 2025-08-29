У Харкові пролунав вибух: над містом фіксували “шахед” (відео)

Близько 22:11 у Харкові пролунав вибух. Повітряна тривога у місті оголошена з 20:29.

Повітряні сили ЗСУ інформували про загрозу ударних БпЛА у Харкові та області. О 22:10 уточнили – загроза обласному центру.

“Харків – загроза застосування ударних БпЛА зі сходу”, – написали в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Моніторингові канали інформували про появу російських “шахедів” над Харківською областю, починаючи з 19:30. У регіоні фіксували щонайменше десяток БпЛА. Незадовго до вибуху один із безпілотників, за повідомленнями, був у районі Салтівки. Офіційних даних про причини та наслідки вибуху, який чули у Харкові, наразі немає.

Телеграм-канал “Tlk-news” повідомив, що вибух – звук від збиття російського БпЛА.

Інформація оновлюватиметься.