У Харкові пролунав вибух: над містом фіксували “шахед” (відео)

Події 22:20   29.08.2025
Оксана Горун
Близько 22:11 у Харкові пролунав вибух. Повітряна тривога у місті оголошена з 20:29.

Повітряні сили ЗСУ інформували про загрозу ударних БпЛА у Харкові та області. О 22:10 уточнили – загроза обласному центру.

“Харків – загроза застосування ударних БпЛА зі сходу”, – написали в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Моніторингові канали інформували про появу російських “шахедів” над Харківською областю, починаючи з 19:30. У регіоні фіксували щонайменше десяток БпЛА. Незадовго до вибуху один із безпілотників, за повідомленнями, був у районі Салтівки. Офіційних даних про причини та наслідки вибуху, який чули у Харкові, наразі немає.

Телеграм-канал “Tlk-news” повідомив, що вибух – звук від збиття російського БпЛА.

Інформація оновлюватиметься.

Читайте також: У Харкові будуть підземні виші? Що відбувається в університеті Каразіна 📹

Автор: Оксана Горун
