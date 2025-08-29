В Харькове прогремел взрыв: над городом фиксировали «Шахед» (видео)
Около 22:11 в Харькове раздался взрыв. Воздушная тревога в городе объявлена с 20:29.
Воздушные силы ВСУ информировали об угрозе ударных БпЛА в Харькове и области. В 22:10 уточнили — угроза областному центру.
«Харьков – угроза применения ударных БпЛА с востока», — написали в Telegram-канале ВС ВСУ.
Мониторинговые каналы информировали о появлении российских «Шахедов» над Харьковской областью, начиная с 19:30. В регионе фиксировали не менее десятка БпЛА. Незадолго до взрыва один из беспилотников, по сообщениям, был в районе Салтовки. Официальных данных о причинах и последствиях взрыва, который слышали в Харькове, на данный момент нет.
Telegram-канал Tlk-news сообщил, что взрыв — звук от сбития российского БпЛА.
Информация будет обновляться.
Читайте также: В Харькове будут подземные вузы? Что происходит в университете Каразина 📹
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, взрыв, новости Харькова, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове прогремел взрыв: над городом фиксировали «Шахед» (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 августа 2025 в 22:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 22:11 в Харькове раздался взрыв. Воздушная тревога в городе объявлена с 20:29".