В Харькове прогремел взрыв: над городом фиксировали «Шахед» (видео)

Около 22:11 в Харькове раздался взрыв. Воздушная тревога в городе объявлена с 20:29.

Воздушные силы ВСУ информировали об угрозе ударных БпЛА в Харькове и области. В 22:10 уточнили — угроза областному центру.

«Харьков – угроза применения ударных БпЛА с востока», — написали в Telegram-канале ВС ВСУ.

Мониторинговые каналы информировали о появлении российских «Шахедов» над Харьковской областью, начиная с 19:30. В регионе фиксировали не менее десятка БпЛА. Незадолго до взрыва один из беспилотников, по сообщениям, был в районе Салтовки. Официальных данных о причинах и последствиях взрыва, который слышали в Харькове, на данный момент нет.

Telegram-канал Tlk-news сообщил, что взрыв — звук от сбития российского БпЛА.

Информация будет обновляться.