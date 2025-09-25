Как защищают Харьков: за одну ночь «Ахиллес» сбил 14 «Шахедов»
Только во время последней российской ночной атаки 429-й отдельный полк беспилотных систем “Ахиллес” уничтожил 14 вражеских ударных БпЛА. Такие данные привел командир полка Юрий Федоренко в эфире «Суспільного».
«Противнику важно влиять на наше гражданское население, в частности, на харьковчан, которые находятся… Это прифронтовой город, да? Херсон дальше взять под контроль, ну, и так далее, и так далее. Усилить террор. Вот задача противника. Наша задача – выявить эти средства в воздухе и уничтожить за счет наших дронов-перехватчиков. Эту задачу удается выполнять достаточно эффективно. Во время ночной атаки подразделение «Ахиллес» сбило 14 «Шахедов», — сообщил Федоренко 25 сентября.
Видео: Суспільне
При этом Федоренко подчеркнул, что противник постоянно развивает технологии и применяет новые тактики.
Одну из таких новых тактик жители Харькова испытывали на себе всю предыдущую неделю, когда «Шахеды» кружили над городом днем часами, останавливая тревогой работу госучреждений, банков и логистических сервисов.
В Харькове прогремел взрыв: над городом фиксировали «Шахед» (видео)
«Это попытка максимально ударить, в том числе и по экономическим возможностям наших регионов, — высказал мнение о дневных полетах ударных БпЛА спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. — В частности, речь идет и об Одессе, и Запорожье, и Харькове, и Днепре, то есть все такие большие города, где они могут и вносят огромный вклад в нашу экономику, и, собственно, работают на оборону. Поэтому такой террор, он продолжается, и, еще раз скажу, враг испытывает новые тактики. Главная из них – это то, что в течение дня по несколько ударных БпЛА запускают и держат в напряжении систему противовоздушной обороны».
