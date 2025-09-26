По всій лінії фронту було 200 боїв – де РФ атакувала на Харківщині

Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували сім штурмів ворога, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На півночі області росіяни атакували тричі. Українські захисники відбивали штурми РФ біля Вовчанська.

На Куп’янському напрямку було чотири бої. Росіяни намагалися прорватися біля Куп’янська, Радьківки та Курилівки.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 59 авіаційних ударів, скинув 109 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4396 обстрілів, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4774 дронів-камікадзе“, – зазначили в Генштабі.

Втрати ЗС РФ на сьогодні такі: