По всій лінії фронту було 200 боїв – де РФ атакувала на Харківщині
Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували сім штурмів ворога, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На півночі області росіяни атакували тричі. Українські захисники відбивали штурми РФ біля Вовчанська.
На Куп’янському напрямку було чотири бої. Росіяни намагалися прорватися біля Куп’янська, Радьківки та Курилівки.
“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 59 авіаційних ударів, скинув 109 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4396 обстрілів, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4774 дронів-камікадзе“, – зазначили в Генштабі.
Втрати ЗС РФ на сьогодні такі:
Читайте також: Росіяни стверджують, що ЗС РФ ударили по українській ППО в Липцях – ISW
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «По всій лінії фронту було 200 боїв – де РФ атакувала на Харківщині»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2025 в 08:09;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували сім штурмів ворога, повідомляє Генштаб ЗСУ.".