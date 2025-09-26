Live
У Харкові повністю відновили електропостачання після останнього обстрілу

Події 08:54   26.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, всі абоненти вже зі світлом після останнього обстрілу Харкова.

Протягом доби на Харківщині постраждали двоє людей.

У с. Новоосинове Курилівської громади постраждав 50-річний чоловік; у с. Бугаї Другі Золочівської громади постраждала 59-річна жінка. Також до медиків звернулася 58-річна жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу м. Куп’янськ 15 вересня“, – повідомив Синєгубов.

Протягом доби по регіону “прилетіло”:

  • чотири КАБ;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • три БпЛА типу «Молния»;
  • чотири fpv-дрони;
  • БпЛА (тип встановлюється).

У Харківському районі через обстріли пошкоджений приватний будинок, у Богодухівському – ворог бив по приватних будинках та госпспорудах.

“У Богодухівському районі пошкоджено три приватні будинки, господарчі споруди (с. Бугаї Другі, с. Перовське, с. Івашки)”, – додав начальник ХОВА.

Нагадаємо, 23 вересня близько 22:00  Харків почали атакувати безпілотники. «Прильоти» зафіксували у Шевченківському та Холодногірському районах міста. Внаслідок ударів  у частині Харкова почалися проблеми з електрикою. Також відомо про потерпілого 24-річного хлопця. Із вибуховим пораненням його госпіталізували.

Пізніше мер Ігор Терехов повідомив, що  у Харкові можуть бути проблеми зі світлом, подачею гарячої води та рухом транспорту внаслідок нічної атаки РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Тим часом у АТ “Харківобленерго” уточнили, що тимчасово без світла залишилося близько 80 тисяч точок обліку побутових та юридичних абонентів у Холодногірському районі. Територія знеструмлення по периметру обмежена вулицями Велика Панасівська, Євгена Котляра, Ніжинська, Сіриківська, Бориса Шрамка. Після того, як обстріл припинився і з’явилася можливість відновлювати зруйноване в безпеці, енергетики розпочали роботу. Так зі світлом уже понад 50 тисяч абонентів.

Читайте також: По всій лінії фронту було 200 боїв – де РФ атакувала на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
