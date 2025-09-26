У Харкові повністю відновили електропостачання після останнього обстрілу

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, всі абоненти вже зі світлом після останнього обстрілу Харкова.

Протягом доби на Харківщині постраждали двоє людей.

“У с. Новоосинове Курилівської громади постраждав 50-річний чоловік; у с. Бугаї Другі Золочівської громади постраждала 59-річна жінка. Також до медиків звернулася 58-річна жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу м. Куп’янськ 15 вересня“, – повідомив Синєгубов.

Протягом доби по регіону “прилетіло”:

чотири КАБ;

БпЛА типу “Ланцет”;

три БпЛА типу «Молния»;

чотири fpv-дрони;

БпЛА (тип встановлюється).

У Харківському районі через обстріли пошкоджений приватний будинок, у Богодухівському – ворог бив по приватних будинках та госпспорудах.

“У Богодухівському районі пошкоджено три приватні будинки, господарчі споруди (с. Бугаї Другі, с. Перовське, с. Івашки)”, – додав начальник ХОВА.

Нагадаємо, 23 вересня близько 22:00 Харків почали атакувати безпілотники. «Прильоти» зафіксували у Шевченківському та Холодногірському районах міста. Внаслідок ударів у частині Харкова почалися проблеми з електрикою. Також відомо про потерпілого 24-річного хлопця. Із вибуховим пораненням його госпіталізували.

Пізніше мер Ігор Терехов повідомив, що у Харкові можуть бути проблеми зі світлом, подачею гарячої води та рухом транспорту внаслідок нічної атаки РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Тим часом у АТ “Харківобленерго” уточнили, що тимчасово без світла залишилося близько 80 тисяч точок обліку побутових та юридичних абонентів у Холодногірському районі. Територія знеструмлення по периметру обмежена вулицями Велика Панасівська, Євгена Котляра, Ніжинська, Сіриківська, Бориса Шрамка. Після того, як обстріл припинився і з’явилася можливість відновлювати зруйноване в безпеці, енергетики розпочали роботу. Так зі світлом уже понад 50 тисяч абонентів.