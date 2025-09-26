У Харкові повністю відновили електропостачання після останнього обстрілу
За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, всі абоненти вже зі світлом після останнього обстрілу Харкова.
Протягом доби на Харківщині постраждали двоє людей.
“У с. Новоосинове Курилівської громади постраждав 50-річний чоловік; у с. Бугаї Другі Золочівської громади постраждала 59-річна жінка. Також до медиків звернулася 58-річна жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу м. Куп’янськ 15 вересня“, – повідомив Синєгубов.
Протягом доби по регіону “прилетіло”:
- чотири КАБ;
- БпЛА типу “Ланцет”;
- три БпЛА типу «Молния»;
- чотири fpv-дрони;
- БпЛА (тип встановлюється).
У Харківському районі через обстріли пошкоджений приватний будинок, у Богодухівському – ворог бив по приватних будинках та госпспорудах.
“У Богодухівському районі пошкоджено три приватні будинки, господарчі споруди (с. Бугаї Другі, с. Перовське, с. Івашки)”, – додав начальник ХОВА.
Нагадаємо, 23 вересня близько 22:00 Харків почали атакувати безпілотники. «Прильоти» зафіксували у Шевченківському та Холодногірському районах міста. Внаслідок ударів у частині Харкова почалися проблеми з електрикою. Також відомо про потерпілого 24-річного хлопця. Із вибуховим пораненням його госпіталізували.
Пізніше мер Ігор Терехов повідомив, що у Харкові можуть бути проблеми зі світлом, подачею гарячої води та рухом транспорту внаслідок нічної атаки РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури.
Тим часом у АТ “Харківобленерго” уточнили, що тимчасово без світла залишилося близько 80 тисяч точок обліку побутових та юридичних абонентів у Холодногірському районі. Територія знеструмлення по периметру обмежена вулицями Велика Панасівська, Євгена Котляра, Ніжинська, Сіриківська, Бориса Шрамка. Після того, як обстріл припинився і з’явилася можливість відновлювати зруйноване в безпеці, енергетики розпочали роботу. Так зі світлом уже понад 50 тисяч абонентів.
Читайте також: По всій лінії фронту було 200 боїв – де РФ атакувала на Харківщині
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові повністю відновили електропостачання після останнього обстрілу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2025 в 08:54;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, всі абоненти вже зі світлом після останнього обстрілу Харкова.".