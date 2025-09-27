Два райони Харкова залишились без світла: коли повернуть електрику

27 вересня у Харкові знеструмили споживачів частин Холодногірського та Шевченківського районів, повідомляє АТ «Харківобленерго».

Там пояснили: відключення сталися через необхідність проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, повʼязаних з усуненням наслідків нещодавнього ворожого обстрілу.

«Орієнтовна тривалість відключення близько 3 годин. Фахівці АТ «Харківобленерго» докладають усі зусилля для найскорішого усунення виявлених зауважень в роботі енергообладнання», – підкреслили енергетики.

Нагадаємо, напередодні вранці голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що електрики повернули усім харків’янам, які залишилися без струму внаслідок масованого удару «шахедів». Атака, що сталася ввечері 23 вересня, відключила від мережі 80 тисяч абонентів. Під ударами були трансформаторні підстанції, зауважив мер Ігор Терехов.