Женщина погибла во время пожара в Харькове (фото)

О возгорании в пятиэтажке на проспекте Героев Харькова сообщили в 17:05 27 сентября.

«В квартире горела мебель на площади 1 м кв. На месте пожара обнаружено тело женщины, 1962 года рождения», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В 17:47 пожар ликвидировали. Причину его возникновения устанавливают.

Напомним, кота спасли во время тушения пожара в квартире в Харькове. Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, животное было в тяжелом состоянии, спасатели оказали ему неотложную помощь. «Каждая жизнь имеет значение – и человеческая, и животные», – отметили в ГСЧС.