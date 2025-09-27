Женщина погибла во время пожара в Харькове (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
О возгорании в пятиэтажке на проспекте Героев Харькова сообщили в 17:05 27 сентября.
«В квартире горела мебель на площади 1 м кв. На месте пожара обнаружено тело женщины, 1962 года рождения», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
В 17:47 пожар ликвидировали. Причину его возникновения устанавливают.
Напомним, кота спасли во время тушения пожара в квартире в Харькове. Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, животное было в тяжелом состоянии, спасатели оказали ему неотложную помощь. «Каждая жизнь имеет значение – и человеческая, и животные», – отметили в ГСЧС.
Читайте также: В Харькове горела пятиэтажка: погиб мужчина – ГСЧС
Дата публикации материала: 27 сентября 2025 в 19:43
