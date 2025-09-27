Каждая жизнь имеет значение: кота спасли во время тушения пожара в Харькове 📹

Харьковские спасатели во время тушения пожара в квартире спасли кота.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, животное было в тяжелом состоянии, спасатели оказали ему неотложную помощь.

«Каждая жизнь имеет значение – и человеческая, и животного», — отметили в ГСЧС.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

