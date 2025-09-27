Live
Каждая жизнь имеет значение: кота спасли во время тушения пожара в Харькове 📹

Общество 13:19   27.09.2025
Виктория Яковенко
Каждая жизнь имеет значение: кота спасли во время тушения пожара в Харькове 📹 Скриншот

Харьковские спасатели во время тушения пожара в квартире спасли кота.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, животное было в тяжелом состоянии, спасатели оказали ему неотложную помощь.

«Каждая жизнь имеет значение – и человеческая, и животного», — отметили в ГСЧС.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, военные бригады Хартия наземным роботизированным комплексом вывезли котика. Животное несколько месяцев жило рядом с хартийцами не просто на фронте, а «на нуле». Сначала экипаж выполнил основную миссию, а на обратном пути спас кота. Эвакуация пушистика прошла успешно: теперь блиндажный любимец пристроился в безопасном месте.

Читайте также: В Харькове горела пятиэтажка: погиб мужчина – ГСЧС

Автор: Виктория Яковенко
