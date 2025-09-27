Каждая жизнь имеет значение: кота спасли во время тушения пожара в Харькове 📹
Скриншот
Харьковские спасатели во время тушения пожара в квартире спасли кота.
Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, животное было в тяжелом состоянии, спасатели оказали ему неотложную помощь.
«Каждая жизнь имеет значение – и человеческая, и животного», — отметили в ГСЧС.
Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Напомним, военные бригады Хартия наземным роботизированным комплексом вывезли котика. Животное несколько месяцев жило рядом с хартийцами не просто на фронте, а «на нуле». Сначала экипаж выполнил основную миссию, а на обратном пути спас кота. Эвакуация пушистика прошла успешно: теперь блиндажный любимец пристроился в безопасном месте.
- • Дата публикации материала: 27 сентября 2025 в 13:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские спасатели во время тушения пожара в квартире спасли кота.".